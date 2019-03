TT TESTEN UND RENAULT ZOE GEWINNEN!

Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird ein Renault Zoe (Complete Life R90 in gletscherweiß — umweltfreundliches Elektroauto) mit fünf Türen, beheizbaren Sitzen vorne, 22 kW Batterie (maximale Reichweite von 300 km, kann mit maximal 22 kW aufgeladen werden), Online-Infotainmentsystem Renault R-LINK Evolution, ECO-Modus, Ein-Zonen-Klimaautomatik, Ladekabel mit IEC Typ 2 Stecker für Standardladung, Leistung 68 kW (92 PS) und Drehmoment von 220 Nm im Wert von € 33.490,— sowie je einer von fünf 200-EUR-Tankgutscheinen von OMV oder Gutmann verlost. Die OMV-Gutscheine sind in allen OMV-Tankstellen in Österreich einlösbar. Die GUTMANNGutscheine sind in allen GUTMANN-Tankstellen (ENI, DISK) in Österreich einlösbar.