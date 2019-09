3x2 Karten Kinokarten und Kuscheltiere vom Film “Ugly Dolls“ verlost

Nicht perfekt, aber zum richtig kuscheln

Die Toni Times verlost Karten für die lustigen „UglyDolls", die ab 4. Oktober in vielen Tiroler Kinos zu sehen sind.

Sie sind besondere Kuscheltiere. Einem fehlt ein Auge, der andere hat ein paar Zähnchen zu wenig. Auch wenn die UglyDolls (in Deutsch: hässliche Puppen) wirklich nicht schön sind, so sind sie doch immer gut gelaunt und lustig. Dennoch ist die vorwitzige Moxy nicht zufrieden mit ihrem Leben in Uglyville. Sie überredet ihre bunten Freunde Lucky Bat, Wage, Babo und Ugly Dog dorthin zu gehen, wo alles perfekt ist. Ihr Weg führt sie zum „Institut für Perfektion", wo makellose Puppen für den Einsatz in den Kinderzimmern trainiert werden. Moxy will sofort mitmachen, aber der strenge Ausbilder Lou setzt alles daran, die UglyDolls schnell loszuwerden. Doch so einfach gibt die Moxy ihren Traum nicht auf, von einem Kind geliebt zu werden.



Wir verlosen 3x2 Karten für „Ugly Dolls", die am 4. Oktober in den Kinos starten, zusammen mit 3 Ugly-Dolls-Plüschtieren. Ihr könnt die Karten in allen Tiroler Kinos, in denen der Film zu sehen ist, bis 4. November einlösen. Einfach eine Postkarte an die Tiroler Tageszeitung/Toni Times, KW „Ugly Dolls", Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck senden oder online teilnehmen.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 4.10.2019

