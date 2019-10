Die Tiroler Tageszeitung verlost 4 x “Das Innsbruck Wimmelbuch“

Innsbruck für euch Kinder zum Entdecken

Am Christkindlmarkt in der Altstadt, Skifahrspaß auf der Nordkette, ein Tag im Hofgarten der am Ambraser Schlossfest. Im ersten Innsbrucker Wimmelbuch könnt ihr viele wunderschöne Dinge entdecken.

Die Tiroler Tageszeitung verlost vier Wimmelbücher: „Das Innsbruck-Wimmelbuch" von Bettina Egger/Maria Kittler.

Verlag der Wagner'schen Buchhandlung, 16 Seiten (Großformat), 16,95 Euro, ab 2 Jahren, gedruckt im umweltfreundlichem Cradle-to-Cradle-Verfahren.





Einsendeschluss ist der 10. November 2019. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.