Kundler Vereinsheim platzt aus allen Nähten

Kundl – Auf der Suche nach Zeugnissen längst vergangener Zeiten ist der Kundler Heimatverein ständig. Derzeit hält man dort aber nach ganz etwas anderem Ausschau: nach mehr Platz. „Wir haben schon so viele Gegenstände gesammelt, dass unser derzeitiges Vereinsheim aus allen Nähten platzt“, erklärt Silvana Haidacher, stellvertretende Obfrau des Kundler Heimatvereins.

Seit knapp eineinhalb Jahren ist das Vereinslokal jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr geöffnet, der räumliche Engpass erschwert den Besuchern jedoch den Gang durch die historischen Schatzkammern. „Derzeit können wir unseren Gästen fast nichts mehr präsentieren, weil wir dermaßen zwischen unseren Fundstücken sitzen, dass wir alles erst verstauen müssen“, schildert Haidacher die Problematik.

Ein idealer Ort für den Heimatverein wären ihrer Ansicht nach das Gebäude des ehemaligen Kundler Postamts. Allerdings ist dort aufgrund des bevorstehenden Neubaus der Kundler Volksschule seit Beginn des heurigen Schuljahres der Schülerhort untergebracht – diese Räume kommen derzeit also nicht in Frage. Dass die gesammelten Stücke dauerhaft ausgestellt werden, das unterstütze auch der Gemeinderat, so GR Helene Astner, welche die Kundler Gemeindeführung bei der Jahreshauptversammlung des Vereins vertrat.

Dafür will sich auch Heimatvereins-Obmann Jakob Mayer einsetzen. Bei Grabungen auf dem so genannten Wimpissinger-Areal wurden antike Werkstätten und Besiedlungsräume gefunden. „Nächstes Jahr gibt es darüber einen wissenschaftlichen Bericht und wir sind wieder um ein Stück Heimatgeschichte reicher“, freut sich Mayer. Die erste große Ausstellung des Vereins im Frühjahr stand unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ und war mit mehreren hundert Besuchern ein voller Erfolg. Dabei wurden auch einige Relikte aus der Spät-Eisenzeit zur Schau gestellt, die bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren bei Ausgrabungen in der Wimpissinger Schottergrube zutage gefördert wurden und sich inzwischen im Tiroler Landesmuseum befinden.

Gesucht wird neben passenden Räumen auch nach den geschichtsträchtigen Kundler Rodeln und so genannten „Rofan Skiern“, die einst von der Wagnerei Kruckenhauser in Kundl angefertigt wurden. „Mit dem Sammeln solcher Güter wollen wir die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde präsentieren“, betonte der Obmann. Die Sammlung des Vereins ist seit Kurzem auch um einen Filmprojektor und alte Dias sowie Fotos reicher, die beim Ausräumen der alten Volksschule entdeckt wurden. Weiters kopierte sich Mayer alte Vermessungspläne der Gemeinde aus dem Tiroler Landesarchiv, auch originale Urkunden aus Wien wurden gesichtet. Der Verein beteiligt sich auch an einer europaweiten Aktion, bei der alle Kleindenkmäler kategorisiert werden. Der Kundler Heimatverein zählt aktuell 100 Mitglieder. Seit Kurzem ist er auch im Web unter www.heimatverein-kundl.at mit spannenden geschichtlichen Aspekten vertreten. (fh)