Kulturhauptstadt 2024: Vorarlberger wollen, Tiroler lieber nicht

Bregenz, Innsbruck – Die Vorarlberger Städte Dornbirn, Feldkirch, Hohenems und die Region Bregenzerwald sind offiziell in den Wettbewerb um den Titel als Kulturhauptstadt Europas 2024 eingestiegen. Mitbewerber sind das Salzkammergut und St. Pölten in Niederösterreich.

Die Landeshauptstadt Bregenz hatte seine Mitbewerbung um den Titel Ende 2017 zurückgezogen. Begründet hatte Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) den Ausstieg damit, dass der konkrete kulturelle, wirtschaftliche und damit gesellschaftliche Nutzen einer Bewerbung fehle.

Die Bewerbung der Vorarlberger Gemeinden wird von Kulturmanagerin Bettina Steindl geleitet. Sie hatte bereits 2009 für die Kulturhauptstadt Linz und 2010 für das Ruhrgebiet gearbeitet. „Der Titelgewinn als Kulturhauptstadt hat einen nachweisbar positiven wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Effekt“, umriss Steindl die Vorteile. Sie will die gesamte Bevölkerung miteinbeziehen.

Die Vorarlberger rechnen sich gute Chancen aus. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis Jahresende im Kulturministerium eingereicht werden. Bis Ende Jänner 2019 entscheidet eine zwölfköpfige EU-Jury, wer in die nächste Runde kommt. Ende 2019 fällt dann die Entscheidung.

Diesseits das Arlbergs ist eine Bewerbung als Kulturhauptstadt überhaupt kein Thema mehr. Uschi Schwarzl, in der Innsbrucker Stadtregierung für kulturelle Belange zuständig, erinnert an Diskussionen noch zu Zeiten von Bürgermeisterin Hilde Zach. „Damals ist beim Gedanken an eine Kulturhauptstadt Innsbruck ein Proteststurm losgebrochen“, erinnert Grünpolitikerin Schwarzl.

Als Ergebnis der Debatten seien kulturelle Initiativen wie die „Battlegroup for Art“ entstanden. Auch das freie Theater „Brux“ in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße habe seinen Ursprung in dieser Zeit. „Natürlich wird die Nominierung zur Kulturhauptstadt auch als Mittel gesehen, um EU-Gelder für die Kulturszene zu lukrieren“, sagt Schwarzl. „Ein aufwändiger Veranstaltungsreigen ohne übergeordnete Zielvorgabe bringt aber nicht viel.“

Beate Palfrader (ÖVP), Schwarzls Ressortkollegin in der Landesregierung, beschäftigt sich mit dem Thema „Kulturhauptstadt in Tirol“ gar nicht. „Ich orte keine Impulse aus Städten, eine Bewerbung wie in Vorarlberg zu tragen“, sagt die Landesrätin.

Überdies sei Österreich, laut den Vorgaben der EU, nach 2024 erst im Jahr 2033 wieder mit dem Bewerben an der Reihe. Palfrader: „Das haben dann andere zu entscheiden. Da bin ich nicht mehr in der Politik.“ (mark, APA)