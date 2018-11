Festspiele Erl: „Finanziell gibt es keinen Schaden“

Von Markus Schramek

Erl, Wien – Ein Gedränge herrschte bei der Gleichbehandlungskommission nicht gerade. Das im Bundeskanzleramt angesiedelte Gremium befasste sich am 14. November mit der Causa Festspiele Erl. Doch jene fünf Künstlerinnen, die dem zurückgetretenen Intendanten Gustav Kuhn sexuelle Übergriffe vorwerfen, blieben der Anhörung fern. Sie holen ihre Aussage zu einem späteren Termin nach (Dezember oder Jänner). Auch Kuhn bemühte sich nicht nach Wien. Er übermittelte eine schriftliche Stellungnahme. Der Dirigent hatte die Anschuldigungen wiederholt zurückgewiesen.

Erl-Ombudsfrau Christine Baur war zur Befragung vor der Kommission erschienen, ebenso Peter Zednicek und Natascha Müllauer. Letztere hatte von Zednicek am 1. September die kaufmännische Leitung der Festspiele übernommen – nicht ohne Raunen in der Kulturszene. Denn Müllauer war bis Frühjahr 2018 eine enge Mitarbeiterin Christine Baurs in deren damaliger Funktion als Soziallandesrätin.

„Auf meine Bestellung in Erl hatte die Zusammenarbeit mit Christine keinen Einfluss“, betont Müllauer. Sie verweist auf einschlägige Erfahrungen im Kulturmanagement, beispielsweise im Stift Klosterneuburg oder als Referatsleiterin in Korneuburg (beides in NÖ). „Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner hätte niemanden für die Leitungsfunktion akzeptiert, dessen Qualifikation nicht passt“, versichert Müllauer.

Ihre neue Aufgabe bezeichnet sie als „anspruchsvoll und hochinteressant“. Auch die Prüfer des Landesrechnungshofs sind vor Ort. Das Fünf-Millionen-Budget der Festspiele (davon 2,2 Millionen Euro aus Zuschüssen von – je zur Hälfte – Land Tirol und Bund) wird durchleuchtet.

Besonders ungünstig ist die Optik bei den Zahlungen an Kuhns Sänger-Akademie in Italien (Montegral). An diese werden noch bis nächsten September monatlich 10.000 Euro überwiesen. Müllauer: „Der Vertrag ist einzuhalten. Ob wir weiter Künstler von der Akademie beanspruchen, ist aber fraglich.“ Der neue Erl-Intendant Bernd Loebe verfüge selbst über genug Kontakte, um künstlerisches Personal nach Erl zu holen.

Seit der Bestellung Loebes verspürt Müllauer „Aufbruchsstimmung im ganzen Haus“. Der Kartenvorverkauf für das Winterfestival (26.12.–6.1.) sei zufriedenstellend, weil ähnlich dem der Vorjahre. Ein finanzieller Schaden sei trotz monatelanger Debatten über den Führungsstil Kuhns nicht entstanden.

„Auch andere Festspiele sind ohne ihren Gründer weitergegangen“, resümiert Müllauer. Gustav Kuhn habe sie seit Anfang November in Erl nicht mehr gesehen. Sein Dirigentenzimmer, das so genannte Camerino, gebe es noch. „Es wird aber auch von anderen Dirigenten genutzt, die bei uns tätig sind“, so die Geschäftsführerin.

Apropos Nachnutzung: Kuhns Privatparkplatz mit der Aufschrift „Maestro“ steht ebenfalls nicht leer. „Wenn es regnet, parke ich mein Auto darauf“, sagt Müllauer.