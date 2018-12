Wrabetz hat nachgebessert: Stiftungsrat beschließt Finanzplan

Wien – Der ORF-Stiftungsrat ist gestern zum letzten Mal in diesem Jahr zusammengekommen – und hat dabei den Finanzplan 2019 beschlossen. Zuvor gab es eine Nachbesserung durch Generaldirektor Alexander Wrabetz. Nun soll die für 2020 geplante Reform des – in den Worten des ORF-Generals – „Ressourcenmanagements“ vorgezogen werden. Konkret geht es dabei vornehmlich um die Senkung von Personalkosten. 2019 werde es kein zusätzliches Handshake-Programm mehr geben, erklärte Wrabetz. Schon jetzt gebe es Nicht-Nachbesetzungen und dies sei auch weiterhin so geplant.

Auch Führungspositionen könnten künftig nicht mehr eins zu eins nachbesetzt werden. Laut Informationen der Salzburger Nachrichten soll sich der Personalstand 2019 dadurch um 25 Vollzeitäquivalente reduzieren. Insgesamt rechnet Wrabetz mit Einsparungen von rund fünf Millionen Euro. Diese sollen ins Programm investiert werden. Ziel sei es, „bei gleichbleibenden Mitteln mehr Programm für das Publikum zu bieten“, so der ORF-General.

Um den Finanzplan hatte es in den vergangenen Tagen Aufregung gegeben, da Wrabetz seitens des ÖVP-Freundeskreises zu zusätzlichen Einsparungen aufgefordert worden war. Mit den nachgebesserten Vorhaben zeigte sich der Leiter des türkisen Freundeskreises, Thomas Zach, gestern zufrieden.

Beschlossen wurden im Stiftungsrat laut einem ORF-Sprecher einstimmig die Entlastung des Generaldirektors und die Gehaltsabschlüsse. Letztere bezeichnete Alexander Wrabetz als „maßvoll und finanzierbar“. (APA, TT)