Identitäten im Wandel: Die alles verändernde Vielfalt

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Ob in der Stadt oder auf dem Land: Sobald wir unsere eigenen vier Wände verlassen, zeigt sich, dass sich unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten – bedingt durch Migration und Globalisierung – unaufhaltsam verändert hat. Sie ist pluralistischer geworden, und das bedeutet schlichtweg, dass die Zusammensetzung der Bevölkerung seither vielfältiger ist. Diese Vielfalt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, durchdringt alle Lebensbereiche, sei es etwa auf einer kulturellen oder religiösen Ebene. Manche Menschen empfinden diese Vielfalt als Bereicherung, andere hingegen fühlen sich von ihr verunsichert, im schlimmsten Fall sogar bedroht. Dabei berufen sich manche von ihnen auf ihre vermeintliche nationale Identität, ohne dabei zu bemerken, dass sie einer Fiktion auf den Leim gehen, denn das Bild des „typischen Österreichers“ etwa existiert längst nur noch als Chimäre in ihren Köpfen.

Mit den Auswirkungen dieses Wandels beschäftigt sich die 1959 geborene Wiener Philosophin Isolde Charim, die heute zu Gast im Literaturhaus ist und dort die Thesen ihres Buches „Ich und die Anderen“ (Zsolnay) zur Diskussion stellt. Charim, die als präzise Analytikerin der politischen und gesellschaftlichen Lage in Österreich gilt, geht der Frage nach, was es für den Einzelnen heißt, in einer pluralisierten Gesellschaft zu leben.

Pluralisierung, erklärt Charim der TT, hat sehr viel mit Individualisierung zu tun. Es sei aus ihrer Sicht heutzutage so leicht dahingesagt, wenn es heißt, wir würden in einem „Zeitalter des Individualismus“ leben, in dem die Bedürfnisse des Einzelnen vor jene der Gemeinschaft treten. Die Philosophin stellt sich vielmehr die Frage, welchen Verunsicherungen, vielleicht sogar Erschütterungen, der einzelne Mensch durch die Vielfalt ausgesetzt ist.

Charim spricht in diesem Zusammenhang von einem „identitären Prekariat“. Im Gegensatz zur 68er-Bewegung, in der es darum ging, das „authentische Ich“ zu finden, geht es heute um die Frage nach Zugehörigkeiten und wer wir überhaupt sind. Davon fühlen sich viele Menschen verunsichert, ängstlich klammern sie sich an Gewohnheiten, denn diese, so Charim, „zählen zu den mächtigsten Weltzugängen, die wir haben“.

Letztlich geht es aber nicht nur darum, sich ängstlich an Gewohnheiten zu klammern, sondern sie als etwas Positives zu begreifen. Es bleibt also die Hoffnung, dass diese neue Vielfalt, die auch verunsichert, durch Gewöhnung zukünftig doch lebbar wird.