Kaiser Maximilian I.: Reisender Ritter in kaiserlichem Gewand

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Das Goldene Dachl ist Innsbrucks Wahrzeichen, und für viele Bewohner der Stadt zählt es zum Alltag, Touristen den Weg zum „golden roof“ oder zum „tettuccio d’oro“ zu weisen. Der Prunk-Erker, dessen 2657 feuervergoldete Kupferschindeln bei starker Sonneneinstrahlung in geradezu mystischem Glanz erstrahlen, wurde im Jahre 1500 fertig gestellt, trotzte Erdbeben und Feuersbrünsten und überdauerte sogar in eingemauertem Zustand den Zweiten Weltkrieg. Diese und andere Kunstdenkmäler, etwa die Bronzefiguren der Hofkirche, die Hofburg und das Zeughaus, verdankt die Stadt Innsbruck dem Habsburger Kaiser Maximilian I., dessen Todestag sich am 12. Jänner 2019 zum 500. Mal jährte. Anlässlich dieses Gedenkjahres wird der „Kaiser der Zeitenwende“ nicht nur mit Ausstellungen und Konzerten gefeiert, sondern auch mit neuen Publikationen gewürdigt.

Sabine Weiss ist emeritierte Universitätsprofessorin für Geschichte an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich schon seit ihrer Studienzeit mit Kaiser Maximilian. Sie hat bisher u. a. über Maximilians Kindheit sowie über seine zweite Gemahlin, Bianc­a Maria Sforza, Bücher veröffentlicht. Im Tyrolia Verlag ist nun ihre umfangreiche Monografie über Kaiser Maximilian I. erschienen. Darin veranschaulicht sie einerseits einzelne Lebensstationen des Habsburgers und andererseits zeigt sie auf, wie sehr Maximilians Wirken in die Gegenwart reicht. Weiss erzählt der TT, dass sie am Beginn ihrer Forschungen von Maximilian I. nicht so angetan war, weil sie ihn aus der Überlieferung als einen Herrscher kennen lernte, der Kriege führte und Schulden hinterließ. Als sie sich dann u. a. mit seinen erhalten gebliebenen Notizbüchern zu beschäftigen begann, war sie fasziniert von seiner universell angelegten Persönlichkeit, seiner Kunstsinnigkeit und seinem weltweiten Horizont. Diesen Weitblick erlangte der Kaiser gerade auch deshalb, weil er, wie Weiss erklärt, „ein Reiseherrscher war, ununterbrochen, Tag und Nacht unterwegs“. Ständig ritt er von einem Teil Europas in den anderen, denn er regierte nicht nur Österreich, sondern auch das Heilige Römische Reich und die Niederlande. Maximilian I. war aber nicht allein unterwegs, sondern immer in Begleitung seines Sekretärs, dem er ständig etwas diktiert­e, u. a. einen Teil seiner Auto­biografie.

Weiss präsentiert in ihrem Buch auch neue Erkenntniss­e, zum Beispiel eine Neuinterpretation der Darstellungen am Goldenen Dachl. Maximilian wird nämlich auf einem Relief von zwei Männern flankiert, in denen man bisher den Hofnarren und einen Ratsherrn zu erkennen glaubte. Weiss deutet die beiden Figuren erstmals völlig anders. Im Mann links sieht sie Maximilians Vater Friedrich III. und im Mann rechts Sigmund den Münzreichen. Erwähnenswert ist auch die Bebilderung des Bandes, zumal einige weniger bekannte Darstellungen gezeigt werden, etwa die Identifizierung der entstellten Leiche Karls des Kühnen, des Vaters von Maria von Burgund.

Weiss beleuchtet Maximilians Leben genau. Dass der Kaiser an sprachlichen Defiziten während seiner Kindheit litt, erwähnt sie ebenso wie seine Visionen, Kriege, strategischen Hochzeiten und schließlich auch seine unbeugsame Liebe zur Kunst.

Monografie Sabine Weiss: Kaiser Maximilian I. Habsburgs faszinierende­r Kaiser. Tyrolia Verlag, 400 Seiten, 39,95 Euro.