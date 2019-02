Kulturspur Osttirol: Eine Kulturlandkarte für jedermann

Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, berichtet Manfred Hainzl. Der aus Oberösterreich stammende Kulturmanager wurde im Vorjahr als Geschäftsführer für Aguntum und den im Jahr 2017 gegründeten Verein „Osttiroler Kulturspur – Kulturnetzwerk“ bestellt. Eine Mitarbeiterin soll Hainzl möglichst bald in seiner Arbeit unterstützen.

Am Samstag, 18. Mai, geht die Kulturspur erstmals in die Öffentlichkeit. Am Johannesplatz in Lienz ist eine Präsentation geplant. Mehr soll noch nicht verraten werden, sagt Hainzl.

Manfred Hainzl (Kulturspur Osttirol: „Wir setzen heimische Kultur in einen globalen Zusammenhang und damit neu in Wert.“ - Christoph Blassnig

Für den Verein hat sich der Fachmann im letzten halben Jahr einen Überblick darüber verschaffen, was Teil der heimischen Kulturszene ist. „Ich kannte keine einzige Einrichtung und keinen Verantwortlichen“, berichtet Hainzl. Neben jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich bringt Hainzl einen „Blick über den Tellerrand“ mit, wie er sagt. „Ich will ein Beispiel nennen: Die Osttiroler Bergbauern haben vor Jahrhunderten Schneeschuhe entwickelt, um im Winter voranzukommen. Genau dasselbe Prinzip kennen die Inuit, die Bezeichnung Eskimo geht sogar auf das Wort ‚Schneeschuhmacher‘ zurück.“ Nach diesem Beispiel gelte es, Zusammenhänge zu sehen und zu entwickeln, und folglich Geschichten zu erzählen, die die Menschen fesseln. Da mache es keinen Unterschied, ob es Gäste von auswärts oder Einheimische sind, ist der Kulturspur-Verantwortliche überzeugt. „Der Vergleich des Eigenen mit dem vermeintlich Anderen baut Vorurteile ab“, argumentiert Hainzl.

Im Logo des Vereines symbolisieren Farben Bereiche, denen sich die heimischen Kultureinrichtungen zuordnen lassen. Da gibt es Museen, etwa ein heimatliches in Kals, Burgen und Schlösser, das Besucherzentrum des Nationalparks in Matrei, Freilichtmuseen wie den Wurzerhof im Winkeltal, Ausstellungen wie in Lavant oder Kulturdenkmäler wie die Punbrugge in Heinfels. Sie alle werden auf einer Kulturlandkarte, einem Folder im Brusttaschenformat, zusammengefasst und in Texten in deutscher und italienischer Sprache erläutert. Im Aufbau befindet sich auch ein Internetportal, das umfassende Informationen zur Verfügung stellen soll. „Nicht nur Besuchern, sondern auch den Beschäftigten selbst wollen wir Werkzeuge in die Hand geben, um sich zu vernetzen und Wissen auszutauschen“, erklärt Hainzl. Insbesondere für die Vermarktung seien Museumsfachleute wichtig.