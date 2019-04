Wechselt Tirolerin Erhart vom Rennweg an den Schillerplatz?

Innsbruck, Wien – Ingeborg Erhart, seit 2001 Künstlerische Leiterin und Mitglied der Geschäftsführung der Tiroler Künstlerschaft, hat Chancen, Rektorin der Wiener Akademie der bildenden Künste zu werden. Eine Neuausschreibung des prestigeträchtigen Postens wurde notwendig, da die bisherige Rektorin, Eva Blimlinger, im akademischen Senat keine Zweidrittelmehrheit für eine Verlängerung ihrer Amtszeit hinter sich versammeln konnte.

Zehn der teilweise sehr geeigneten Bewerber wurden zu einem Hearing geladen, darunter auch die 48-jährige Tiroler Kunsthistorikerin Ingeborg Erhart. In der Sitzung vom 9. April hat der Senat sich auf einen Dreiervorschlag geeinigt, in dem für die Nachfolge Blimlingers neben Erhart Johan F. Hartle und Annette Südbeck vorgeschlagen werden. Wer letztlich das Rennen machen wird, dürfte der Universitätsrat dann in seiner Sitzung am 3. Mai entscheiden. Die Amtszeit des neuen Rektors oder der neue­n Rektorin beginnt folglich am 1. Oktober.

Wobei Erharts Konkurrenten nicht zu unterschätzen sind. Die gelernte Kunstwissenschafterin und Germanistin Annette Südbeck ist Geschäftsführerin und Kuratorin der Wiener Secession, der 1976 in Hannover geborene Johan F. Hartle leitet seit einem Jahr kommissarisch die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. In den Dreiervorschlag gekommen zu sein, wertet Erhard als Bestätigung ihrer Arbeit: „Ich freue mich und fühle mich geehrt.“

Ingeborg Erhart verantwortet das Ausstellungsprogramm im Innsbrucker Kunstpavillon und in der Neuen Galerie bzw. betreut seit 2008 auch die Aktion „Kunst im öffentlichen Raum“ des Landes. (schlo)