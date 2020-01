Kämpferischer Überzeugungstäter: Ernst Beneder im Interview

Ich erinnere mich, dass Sie einmal gesagt haben, der Gestaltungsbeirat sei keine „Geschmackspolizei". Was ist er wirklich?

Ernst Beneder: Der Gestaltungsbeirat ist ein kollegiales Organ, das größere städtebauliche Planungen im Sinn einer fachlichen Expertise betrachtet. Besetzt mit Experten, die nicht unmittelbar in das lokale Geschehen involviert sind. Damit gelingt es, die vielen Entwicklungen, die gleichzeitig passieren, auch gleichzeitig wahrzunehmen. Sozusagen wie ein Seismograph zu bewerten, um letztlich den Entscheidungsträgern Ratschläge zu geben.

Es geht also weniger um einzelne Bauwerke als um das große Ganze von Stadt.

Beneder: Natürlich geht es im Anlassfall immer um ein Projekt, aber die Betrachtungsweise ist immer am großen Ganzen orientiert. Am öffentlichen Raum, an der sozialen Wichtigkeit, am Mehrwert, den eine bauliche Maßnahme generiert. Wobei die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats in einem diskursiven Prozess entstehen, um uns trotz unterschiedlicher Herangehens- und Betrachtungsweisen in einem gemeinsamen Qualitätsnenner zu treffen.

Der Gestaltungsbeirat ist „nur" ein beratendes Organ. Die Entscheidung liegt bei der Stadtplanung bzw. letztlich der Politik.

Beneder: Ja. Aber beide sind gut beraten, auf den Rat der Gestaltungsbeiräte zu hören, und das wissen sie auch. Und die Bauordnungen lassen in gewissen Aspekten immer Ermessensspielräume offen. Wenn es etwa um die Frage geht, ob ein Projekt zum Ortsbild passt oder nicht. Und gerade da ist es gut, wenn Experten von außen die Situation bewerten. Auch bei Entwicklungen, die man eher umgehen möchte, weil sie unbequem sind.

Werden die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats generell umgesetzt oder passiert letztlich doch das, was die Investoren wollen?

Beneder: Das kann natürlich passieren. Aber im Sinn eines gestandenen Realismus darf man den Mut zur eigenen Überzeugungskraft nicht verlieren.

Ist das nicht frustrierend?

Beneder: Wäre es, wenn nicht die Erfolgserlebnisse überwiegen würden. Dass etwas schiefgehen kann, gehört bei einer Beiratstätigkeit einfach dazu. Schärft aber letztlich die eigene Denk- und Argumentationsschärfe.

Gibt es ein während Ihrer sechs Jahre als Vorsitzender des Gestaltungsbeirats auf die Wege gebrachtes Projekt, auf das Sie besonders stolz sind, bzw. eines, um das es Ihnen sehr leidtut?

Beneder: Ich bin immer wieder überrascht, wie aus unscheinbaren Situationen fantastische Projekte entstehen können. Am enttäuschendsten ist es, wenn Projekte auf einem guten Weg waren und dann aus den unterschiedlichsten Gründen platzen. Oder Wettbewerbsergebnisse in der Umsetzung enttäuschend ausfallen. Auch das gibt es leider. Man muss akzeptieren, dass nicht jedes Haus in der Stadt eine Sensation sein kann.

Wobei ein großer Teil der Arbeit des Gestaltungsbeirats wahrscheinlich das Verhindern von Schrecklichkeiten diverser Art ist.

Beneder: Dieses Verhindern ist leider meist sehr mühevoll, sind hier doch oft Interessen im Spiel, die, um es gelinde zu sagen, nicht wirklich lauter sind.

Wie soll sich eine wachsende Stadt wie Innsbruck weiterentwickeln?

Beneder: Innsbruck hat von der Topographie her natürliche Grenzen. Schon allein deshalb ist die Stadt gezwungen, sich nach innen zu verdichten, was durchaus die Chance mit sich bringt, bisher gesichtslosen Quartieren eine unverwechselbare Anmutung zu verpassen. Gerade in einer Zeit, in der es wegen des Klimawandels den Individualverkehr komplett neu zu denken gilt, werden die Zwischenräume immer wichtiger werden. Außerdem kann von jedem Ort in Innsbruck die grandiose Landschaft wahrgenommen werden, weshalb auch die eine oder andere strengere städtebauliche Situation nicht nur ertragen, sondern zu einem Ort mit Identität geformt werden kann.

Vielleicht um zu einer neuen Form von Urbanität zu finden, die die Siedlungen am Stadtrand bisher vermissen lassen.

Beneder: Dieses urbane Leben bedarf allerdings einer Übereinkunft der Gemeinschaft. Der Bereitschaft zum Teilen, was mit dem Verkehr und öffentlichen Raum beginnt. Denn solange das alles allein auf das Individuum zugeschnitten ist, wird dieses Urbane nicht entstehen können. Mit dem Ziel, dass dieses Gefühl nicht nur in den Alt- bzw. Innenstädten da ist, sondern sich in den unterschiedlichsten Varianten über die gesamte Stadt erstreckt.

Glauben Sie, dass dieses Ziel etwa beim Campagne-Areal erreicht werden wird?

Beneder: Die Chance besteht meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ausgangspunkt der Bebauung ist hier der öffentliche Landschaftsraum, an den die Bauten entsprechend angelagert werden. Jetzt ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Intention nicht verloren geht. Um Zwischenräume mit Charakter entstehen zu lassen, die identitätsbildend sind.

Neben Dichte ist auch die Höhe für Sie kein Tabu.

Beneder: Nein, aber alles im entsprechenden Kontext. Wobei es so ist, dass einzelne Höhenverletzungen oft mehr weh tun als das Zueinanderstellen mehrerer höherer Häuser. Die Frage ist immer, wer, wann und wo das Privileg hat, mit so einer Situation umzugehen. Da muss man natürlich sehr genau hinschauen.

Sie waren nicht nur sechs Jahre lang Vorsitzender des Innsbrucker Gestaltungsbeirats, Sie sitzen auch in denen von Salzburg und Graz. Gibt es da Unterschiede?

Beneder: Die Offenheit von Politik wie Administration in der Lösungsfindung, wie sie in Innsbruck praktiziert wird, ist einzigartig.

Dass Sie alle sechs bis acht Wochen hinter geschlossenen Türen tagen, kritisieren so manche.

Beneder: Die Befassung mit den Projekten ist so etwas wie eine Operation. Was einen reinen Raum braucht, auch die Ruhe zum Diskurs. Dass manche Architekten mit unserer Arbeit nicht wahnsinnig glücklich sind, hat allerdings mit Motiven jenseits architektonischer Fragen zu tun.

Trotzdem kann der Traum eines Millionärs, sich anstelle des Igler Schlosshotels einen Palast im Stil amerikanischer Südstaatenvillen zu bauen, nicht verhindert werden?

Beneder: So eine Grauslichkeit ist leider nicht verhinderbar. Ist die Kubatur doch kleiner als der Altbestand. Aber immerhin konnten wir die Setzung mitbestimmen.

Ein besonders wichtiges, oft vernachlässigtes Thema ist der öffentliche Raum.

Beneder: Für mich das wichtigste Thema überhaupt. Hier ist der Gestaltungsbeirat bei jedem Projekt involviert, wenn auch nur indirekt. Gutes Bauen ist letztlich das Produkt eines Dialogs mit dem jeweiligen Ort. Und wir als Gestaltungsbeirat versuchen da eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. Es geht um das Schaffen von Plattformen, die zur Überprüfung von Identität taugen, und nicht um das Fortschreiben eines Vorausbildes.

Kommen Sie da oft in Konflikt mit den Denkmal- und Ortsbildschützern, nicht zuletzt, da Sie so manche „heilige Kühe" infrage stellen?

Beneder: In Randbereichen vielleicht. Die Diskussion mit dem Denkmalschutz findet allerdings auf einem erfreulich hohen fachlichen Niveau statt. „Heilige Kühe" anzugreifen, macht allerdings ein ganz besonderes Vergnügen. Sofern es darum geht, die bestehende Situation zu verbessern. Auch da gilt es, die Argumente zu schärfen und zu kämpfen. Gründerzeitfassaden giftmüllträchtig wärmedämmend zu überformen, wäre zum Beispiel ein absoluter Wahnsinn.

Das Gespräch führte Edith Schlocker