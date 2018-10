Architektur mit Anspruch bis ins hinterste Tal

Innsbruck – Die 71 Projekte, die sich für eine diesjährige „Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen“ beworben haben, sind der beste Beweis dafür, dass sich das Bewusstsein für gute zeitgenössische Architektur bis ins hinterste Tal durchgesetzt hat. Wobei erfreulicherweise die Bandbreite an architektonischen Haltungen sehr breit ist, genauso wie die der Bauaufgaben. Eine Vielschichtigkeit, die auch in den vergebenen Preisen zum Ausdruck kommt.

20 der von den Planern bzw. Bauherren eingereichten Projekte hat die Jury, die sich heuer aus den zwei Schweizer Architekten Hannes Mayer und Elli Mosayebi sowie ihrer Wiener Kollegin mit Tiroler Wurzeln Carmen Wiederin zusammengesetzt hat, vor Ort unter die Lupe genommen. Für eine Anerkennung würdig befanden sie allein den von fasch&fuchs.architekten geplanten Campus Technik Lienz, der sich als raffiniert aufgeständerter, mehrfach geknickter Baukörper am Ufer der Isel entlangschlängelt.

Nicht wirklich nachvollziehbar ist, dass die Innsbrucker Wohnbebauung F49 durch die ARGE Michael Kritzinger und wiesflecker-architekten „nur“ eine Anerkennung bekommen hat. Überzeugt dieses Projekt doch nicht nur durch seine architektonische Raffinesse, sondern besonders dadurch, wie hier endlich einmal das Kunststück gelungen ist, Urbanität entstehen zu lassen, die trotz ihrer Dichte hohe Lebensqualität suggeriert.

Ebenfalls eine Anerkennung geht an die von Hans Peter Gruber und Thomas Sigl geplante Grenobler Brücke in Innsbruck genauso wie an den MPreis Weer von LAAC. Und mit einem Sonderpreis wird schließlich die FREIRAUM! – Freiklasse in Fließ belohnt, die nach den Plänen des jungen Innsbrucker Architektenduos he und du geplant und in einer kollektiven Anstrengung im Großen und Ganzen von ihren potenziellen Nutzern selbst gebaut worden ist.

Lobende Erwähnungen gibt es außerdem für weitere sechs Projekte. Alle 71, die sich um eine „Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen“ beworben haben, sind in einer Ausstellung im aut zu sehen. Der Preis wird seit 1996 alle zwei Jahre vergeben. (schlo)