Andreas Vitásek: Zu jung fürs Rosenzüchten

Innsbruck – Andreas Vitásek atmet wieder Bühnenluft. Der Wiener Kabarettist bespielt mit dem neuen Programm „Austrophobia“ noch bis Freitag das Treibhaus in Innsbruck. Es ist eine „Vor-Premiere“ an fünf Abenden, mit Texthängern, improvisierten Abläufen und dem wiederholten Blick ins Manuskript.

Das finale Programm steht noch nicht. Doch Vitásek wird das verziehen. Das Publikum amüsierte sich bei seinem ersten Versuch Montagabend, bei einer Spielzeit von drei Stunden, jedenfalls ausgiebig. Und tags darauf entstand dann dieses TT-Interview.

Die Texthänger sind nicht gespielt gewesen, nehme ich an?

Andreas Vitásek: Nein, die waren echt und werden hoffentlich mit der Zeit weniger. Es ist auch menschlich, wenn man nicht mehr weiterweiß. Manchen gefällt das sogar. Sie denken sich: „Wenn der Vitasek heute hängen bleibt, dann hängt er nur für mich.“

Das Publikum nimmt die Hoppalas hin, obwohl es Eintritt bezahlt hat.

Vitásek: Es ist allen bewusst, dass es keine fertige Produktion ist, sondern wie ein Blick in die Küche. Es wird diese Woche viel improvisiert. Premiere des endgültigen Programms ist am 2.10. in Wien.

„Austrophobia“ ist schon Ihr 13. Solo auf der Bühne. Wie schwer fällt es Ihnen, sich stets aufs Neue zu motivieren? Eine Tournee ist ja die reinste Ochsentour.

Vitásek: Wenn man drei Monate lang nichts tut, wird es langweilig. Die Frau ist froh, wenn man weg ist, die Kinder freuen sich, wenn man wieder heimkommt. Ich stehe einfach gerne auf der Bühne. Das hält wach und jung. Wenn man sich zurückzieht und im Südburgenland Rosen züchtet, wird man schnell alt.

Apropos alt: Sie sind 62. Sie halten das für „alt“, außer man stirbt mit 62.

Vitásek: Ja, dann sagen plötzlich alle: „Der ist aber jung gestorben.“

Ist das Alter etwas, mit dem Sie hadern, vielleicht weil es morgens Mühe bereitet, sich die Socken anzuziehen?

Vitásek: Über diesen Punkt bin ich schon hinaus. Ich musste mit dem Fußballspielen aufhören, obwohl es mir viel Spaß machte und ich mir sicher war, dass ich immer spielen werde. Dann musste ich auch das Tennisspielen sein lassen und zuletzt das Skifahren, die Knie machen nicht mehr mit. Auf der Bühne sitze ich auf einem Barhocker – das entlastet.

Der Probegalopp Ihres Programms in Innsbruck dauert an die drei Stunden. Das ist eine Herausforderung für das Publikum, es wird ja keine Show geboten.

Vitásek: „Artisten, Tiere, Attraktionen!“ gibt es bei mir nicht, sondern halt meine Geschichten. Da gibt es aber viel Stoff. Es wird schon bei drei Stunden pro Abend bleiben. Aber man kann ja zwischendurch rausgehen auf ein Bier oder aufs Klo. Das ist legitim. Nur ich kann das nicht.

„Austrophobia“ klingt nach Angst vor Österreich. Wovor haben Sie Angst?

Vitásek: Der rote Faden des neuen Programms ist meine ambivalente, zwiespältige Beziehung zu Österreich. Eine Phobie ist meist eine unbegründete Angst. Und ein gespaltenes Verhältnis zu Österreich haben viele: Einerseits empfindet man Zuneigung zur Heimat, andererseits fürchtet man sich davor, dass es in eine reaktionäre Richtung gehen kann, dass Freiheiten wieder zurückgenommen werden.

Spüren Sie als Künstler eine Einschränkung von Freiheit?

Vitásek: In Österreich ist das noch nicht so direkt spürbar. Aber man muss nur zu den Nachbarn nach Ungarn schauen, wo Künstler vehement bedrängt und zensuriert werden. Man kann nicht ausschließen, dass das auch bei uns der Fall sein könnte. Also heißt es wachsam sein.

Sie stehen der schwarz-blauen Bundesregierung sehr kritisch gegenüber. Man hört das in manchen Ihrer Sketches heraus.

Vitásek: Mir ist schleierhaft, was sich jemand, der diese Bundesregierung unkritisch sieht, vom Leben erwartet. Dabei wäre ich doch der ideale ÖVP-Wähler: Ich bin Freiberufler, versteuere voll und bekomme keine Subventionen. Mir kann man also die Förderung nicht abdrehen. Aber wenn Kulturinitiativen plötzlich weniger Geld bekommen, ist das eine Möglichkeit, Druck zu machen.

Als Kind aus dem Arbeiterbezirk Wien-Favoriten werden Sie kaum die ÖVP wählen?

Vitásek: Es gibt eine Partei, die ich sicher nicht wähle. Ansonsten bewege ich mich im Spektrum relativ frei. Oft kritisiert man jene, von denen man am meisten enttäuscht ist, am heftigsten. Also kann ich genauso gut die SPÖ kritisieren, die Grünen oder die Liste Pilz. Ein Kabarettist teilt in alle Richtungen aus. Es geht ja auch nicht um Einzelpersonen, sondern um das System dahinter. Es ändert sich das System nicht, nur weil ein Herr Kern bei der SPÖ zurücktritt.

Wie müsste die Bundesregierung beschaffen sein, damit es für Sie passt?

Vitásek: Wir müssten uns endlich als Europäer definieren, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, in Unabhängigkeit von Russland und den USA.

Genug politisiert. Sie wurden im ORF einmal zum „19.-lustigsten Österreicher“ gewählt. Sind Sie privat auch ein Scherzkeks?

Vitásek: Es gibt sicher noch viel lustigere Menschen als mich. Allerdings stimmt das Klischee, dass Komiker privat depressiv und melancholisch seien, bei mir nicht. Auf der Bühne bin ich niemand anderer als privat. Ich ziehe mich ja auch kaum mehr um.

Lesen Sie noch, was Journalisten über Ihre Auftritte schreiben?

Vitásek: Natürlich. Ich glaube es keinem Kollegen, der behauptet, er lese die Kritiken nicht. Mein Problem ist: Ich freue mich über die guten Kritiken weniger, als mich die schlechten ärgern. Ich bin jetzt aber seit 37 Jahren im Kabarettgeschäft. Da nehmen die Schmerzen ab.

Sie lassen im Programm anklingen, dass Sie einer illegalen, rauchbaren Substanz manchmal nicht abgeneigt sind. Stimmt das?

Vitásek: In Wirklichkeit habe ich noch nie geraucht, auch nicht inhaliert, und ich vertrage es auch ganz schlecht. Alles nur erfunden.

Sind neue Filme geplant?

Vitásek: Derzeit nicht. Mein bester Freund und Regisseur Niki List ist leider gestorben. Mit ihm hätte ich gerne noch einige Filme gedreht.

Das Gespräch führte Markus Schramek