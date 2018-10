Schauspieler Stefan Riedl: Überleben in Kälte und Finsternis

Innsbruck – Das Vomperloch im Karwendel gilt als eine der abgeschiedensten Bergregionen Tirols. Das schwer zugängliche Tal mit seinen steilen, felsigen Flanken diente von 1943 bis Kriegsende Deserteuren als Versteck vor den Nationalsozialisten. Von der Außenwelt abgeschnitten, mussten die „Fahnenflüchtigen“ in den schattigen Hängen dieses finsteren Tals ums Überleben kämpfen. Sie waren Hunger und Kälte schutzlos ausgeliefert und lebten mit der ständigen Angst, von den Suchtrupps der Nazis entdeckt zu werden.

Felix Mitterer gibt den Deserteuren in seinem neuen Theaterstück „Vomperloch“ eine Stimme und schildert das Zusammenleben dieser Menschen, die aus unterschiedlichen ideologischen Gründen vor den Nationalsozialisten flüchteten. Mitterers Drama wird am Sonntag in den neu eröffneten Kammerspielen im Haus der Musik uraufgeführt. Der Schauspieler Stefan Riedl spielt in diesem Stück die Hauptrolle, den SS-Mann und Bauernsohn Franz. Die TT hat im Vorfeld der Premiere mit ihm gesprochen.

Im Drama „Vomperloch“ von Felix Mitterer verkörpern Sie den Bauernsohn und SS-Mann Franz. Er ist Wehrmachtsdeserteur und versteckt sich im Vomperloch. Wie haben Sie sich dieser schwierigen Rolle angenähert?

Stefan Riedl: Es war in der Tat eine Herausforderung, weil man als Schauspieler in gewisser Weise eine Figur mögen muss, um sie auch spielen zu können. Das fiel mir in diesem Fall schwer. Die Auseinandersetzung mit dieser Figur erwies sich jedoch als erkenntnisreich. Man erhält Einblicke in das totalitäre Denken eines Menschen und sieht, was seine Überzeugungen mit ihm machen. Das Denken dieses Wehrmachtssoldaten zu verstehen, ohne sein Handeln zu entschuldigen, war für mich entscheidend.

Warum flüchtet Franz ins Vomperloch?

Riedl: Franz findet es nicht ehrenhaft, alte Leute und Kinder zu erschießen. Er flüchtet zwar vor dem Nazi-Regime, aber er ist im Grunde ein überzeugter Nazi. Als jähzorniger Mensch, der sich nicht unterordnen kann, gerät er in hierarchische Konflikte mit seinen Vorgesetzten in der SS. Das zwingt ihn zur Flucht.

Im Stück sind es sechs Personen, die sich im Vomperloch verstecken.

Riedl: Ja, ein Knecht, ein Priester, ein Eisenbahner, ein polnischer Zwangsarbeiter und die schwangere Martha. Sie ist Franz’ Schwägerin und erwartet von dem polnischen Zwangsarbeiter ein Kind. Dieser Umstand verschärft die ohnehin schon prekäre Situation. In dieser Abgeschiedenheit entsteht wieder ein hierarchisches Gefüge, das von Franz angeführt wird. Auch im Umgang mit Martha offenbart sich die Rohheit seines Charakters.

Franz ist auch eine ambivalente Figur.

Riedl: Ja, einerseits desertiert er, um den Kriegsgräueln zu entkommen, andererseits schafft er in seinem Versteck, das er mit anderen Menschen teilt, wieder ein totalitäres Gefüge. Es gibt Monologe, in denen sich zeigt, was ihn wirklich bewegt. In der realen Situation gelingt es ihm aber nicht, sein eigenes Handeln zu reflektieren. Das Stück führt vor Augen, wie stark Ideologien das Denken und Handeln eines Menschen beeinflussen. Es ist rückblickend erschreckend, dass viele, die dem Nazi-Regime blind gefolgt sind, die Unmenschlichkeit dieses totalitären Systems nicht erkennen wollten.

Kriegsdeserteure waren großen Anfeindungen ausgesetzt.

Riedl: Ich finde es unerhört, dass die Deserteure noch heute oft als Feiglinge und Verräter bezeichnet werden. Dieses Stück erzählt nicht nur davon, dass diese Menschen in unwirtlichen Gegenden überleben mussten, sondern es geht auch darum, dass sie sich letztlich für das Leben und gegen den Tod entschieden haben. Mitterer rückt diese Menschen in ein neues Licht, gibt ihnen eine Stimme.

Waren Sie schon einmal im Vomperloch?

Riedl: Ja. Erstaunlich, dass man bis heute noch immer nicht ganz genau sagen kann, wo sich diese Deserteure versteckt hielten. Sich dort länger aufhalten zu müssen, ist sehr erschreckend. Ab September scheint ab Mittag keine Sonne mehr. Es ist feucht und kalt. Unfassbar, dass diese Menschen dort den Winter überlebt haben. Sie waren von der Außenwelt gänzlich abgeschnitten und sie wussten nicht, wie lange sie dort ausharren müssen. Eine entsetzliche Vorstellung.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl