Das Hindernis sehnt sich nach Spießertum

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Und dann kam Mirna. Und: wusch! Die Bühne ist voller Spielsachen. Mirna war nicht wirklich geplant. Einmal nicht aufgepasst. Sich hingegeben – und den Typen, den es dazu nolens volens auch braucht, kurz darauf wieder in die Wüste geschickt. Der wurde anderswo glücklich. Zurück blieb Mirna. Und die Erkenntnis, dass man sich als alleinerziehende Mutter in Fragen der Beischlafanbahnung selbst entsorgt hat. Aber so ein Kind kann doch kein Hindernis sein, wenn es um Selbstverwirklichung geht. Oder um das, was man sich gerade unter Selbstverwirklichung vorstellt: eine Landlust-Bauernhof-WG samt schmuckem Café, zum Beispiel. Um den – zum Scheitern verurteilten – Umzug in ein solches Hipster-Idyll geht es in Sybille Bergs „Und dann kam Mirna“. Und um so viel mehr: um vielfältigst selbstoptimierte Erziehungsberechtigte, denen nur langsam dämmert, warum in ihren Kindern die Sehnsucht nach gepflegtem Spießertum wächst.

Im Innsbrucker Theater prae­sent wurde Bergs generationenübergreifende Generalanklage zum Zwei-Personen-Stück verdichtet. Michaela Senn und Elena-Maria Knapp rechnen mit dem Irrwitz althergebrachter Rollenbilder und den Auswirkungen fremdbestimmter wie selbstgemachter Überforderung ab. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille, sprich dieselbe Figur. Kurzum: die Stars einer ebenso realitätsgesättigten wie überdrehten Schizo-Show. Regisseurin Elke Hartmann setzt sie ohne großes Tamtam in Szene. Sie unterstreicht in Katharina Ganners – jedenfalls bis Mirnas Ankunft – klinisch überstrahltem Bühnenbild die wuchtige Wortmacht der Berg’schen Textpartitur durch fein durchchoreografierte Zwischenspiele und bricht sie mit hintersinnigem Musikeinsatz. „Und dann kam Mirna“ ist ein starker Start in die neue Spielzeit.