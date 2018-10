Stephanie Gräve: „Theater krankt am eigenen Mythos“

Seit Beginn dieser Spielzeit sind Sie Intendantin des Vorarlberger Landestheaters. Und Sie engagieren sich bei der Künstlerinitiative „Art but Fair“. Die kritisiert nicht zuletzt die Auswüchse eines Systems, in dem Sie mittlerweile eine Führungsposition innehaben.

Stephanie Gräve: Ich sehe da keinen Widerspruch. „Art but Fair“ macht sich für Gerechtigkeit innerhalb der Theaterbranche stark. Deren Forderungen, etwa angemessene Entlohnung oder respektable Arbeitsbedingungen, vertrat ich schon, bevor ich Intendantin wurde – und ich bin davon überzeugt, dass es die Position von „Art but Fair“ stärkt, wenn sie – wenn Sie so wollen – auch innerhalb des Systems vertreten werden.

Es überrascht eher, dass diese Positionen überhaupt zur Diskussion stehen.

Gräve: Theater krankt nach wie vor am eigenen Mythos: Selbstaufgabe, weil es gilt, Großes zu schaffen, Leiden im Dienst der Kunst. „Kunst und Demokratie gehen nicht zusammen“, heißt es dann gern. Aber der Wille, Kunst zu machen, rechtfertigt keinen Despotismus. Ich bin davon überzeugt, dass Kunst auch ohne Angst entstehen kann.

Ioan Holender nannte das Theater im TT-Gespräch eine Autokratie.

Gräve: In Deutschland spricht man schon mal vom letzten Feudalsystem.

Und Intendantinnen und Intendanten sind – um im Bild zu bleiben – die autokratischen Feudalherren?

Gräve: Intendanten verantworten für alle Aspekte des von ihnen geleiteten Hauses – und sie haben dementsprechend große Macht, weil sie niemandem Rechenschaft schuldig sind. Sie entscheiden allein, Beweggründe bleiben im Dunkeln. Diese Strukturen wurden lange unhinterfragt hingenommen. Mit einem zeitgemäßen Verständnis von Transparenz lassen sie sich nicht vereinbaren, ganz unabhängig davon, ob Intendanten ihre Macht nun missbraucht haben oder nicht. Ein System, dem Intransparenz und Abhängigkeiten immanent sind, muss sich verändern.

Woran machen Sie die Abhängigkeiten fest?

Gräve: Nehmen Sie etwa die Verträge für Schauspieler: Die werden jährlich verlängert. Oder eben nicht. Dadurch entsteht Abhängigkeit. Ensemblemitglieder werden in Unsicherheit gehalten. Ich verstehe das nicht: Ich kann Schauspielerinnen und Schauspieler auch länger an das Theater binden. Das stärkt das Vertrauen. Ähnlich verhält es sich mit der Besetzungspolitik an einem Haus: Man kann unliebsame Kollegen mit kleinen Rollen bestrafen. Solche Vorgänge beschädigen die Glaubwürdigkeit des Theaters.

Die Glaubwürdigkeit?

Gräve: Wie soll eine Einrichtung, die die Freiheit der Kunst behauptet und den Anspruch hat, gesellschaftliche und politische Fragen auf der Bühne zu verhandeln, glaubwürdig bleiben, wenn sie hinter der Bühne diese Ideen nicht umsetzt?

Wie lässt sich das System reformieren?

Gräve: Intendanten werden aufgrund künstlerischer Qualitäten berufen. Führungsqualitäten spielen keine Rolle. Dabei vergisst man, dass etwa die Landestheater in Österreich mittelständische Betriebe sind. Es geht nicht nur um die Kunst. Ich bin überzeugt, dass flachere Hierarchien, mehr Mitsprache und eigenverantwortliches Arbeiten in verschiedenen Bereichen das Ziel sein muss. Ich weiß, dass ich mich in vielen Punkten beraten lassen muss. Intendanten alten Schlages gehen ja nach wie vor davon aus, dass sie alles können, weil sie fast alles dürfen.

Als Schauspieldirektorin in Bern gerieten Sie mit der Theaterleitung aneinander. Anfang 2016 wurden Sie nach wenigen Monaten im Amt auf Antrag des damaligen Intendanten Stephan Märki fristlos freigestellt. Die Begründung, „persönliche Inkompatibilität“, wurde später nachgeliefert.

Gräve: Ein klassischer Fall von Intendantenwillkür. Schon davor wurde jede Diskussion mit Märki mit einem „Du willst schon wieder argumentieren“ beendet. Freigestellt wurde ich offiziell, weil sich keine gemeinsame Wellenlänge fand. Objektivere Kriterien gab es nicht. Das hatte nicht nur für mich Folgen. Auch für viele am Haus engagierte Leute. Schauspieler, die ich holte und die zum Teil mit ihren Familien nach Bern gezogen sind, waren genötigt, das Haus zu verlassen, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Regisseure, die mit mir erfolgreich gearbeitet haben, wurden nicht mehr verpflichtet.

Sie haben die Vorgänge öffentlich gemacht. Innerhalb des Betriebs gelten Kritiker gerne als Nestbeschmutzer.

Gräve: Man ist kein Nestbeschmutzer, nur weil man sagt, dass das Nest schmutzig ist. Aber natürlich war ich besorgt, dass mich die Geschichte beschädigt. Nach Bern hatte ich mit dem Theater eigentlich abgeschlossen. Erst langsam habe ich bemerkt, dass ich ohne Theater nicht leben will.

„Art but Fair“ hat sich schon seit 2013 offensiv mit den Erler Festspielen beschäftigt. Wie sehen Sie die Causa?

Gräve: Mich wundert, dass es so lange gedauert hat, bis die Vorwürfe ernst genommen wurden. Konkrete Verdachtsfälle stehen seit Anfang des Jahres im Raum – wurden aber lange bestenfalls halbherzig verfolgt. Es schien so, als gelte es, das Festival vor Angriffen zu schützen.

Inzwischen ist Gustav Kuhn Geschichte. Der Neuanfang wurde angekündigt.

Gräve: Auch da wäre ich vorsichtig: Kuhn geht ins Kloster, Bernd Loebe übernimmt. Das heißt zunächst einmal nur, dass ein mächtiger Mann durch einen anderen ersetzt wurde. Ob sich auch die Strukturen ändern, Künstler gerecht entlohnt und Arbeitszeiten eingehalten werden, wird man genau beobachten müssen. Man darf sich von der Ankündigung spannenderer Regiearbeiten nicht ablenken lassen.

„Art but Fair“ wurde von Künstlern in Erl auch kritisiert. Welche Rolle soll die Initiative künftig spielen?

Gräve: Zuletzt hat „Art but Fair“ vor allem auf einzelne Fälle reagiert: ein Einsatzkommando, das Pflaster auf blutende Wunden geklebt hat. Dabei kam bisweilen das Nachdenken über die Strukturen, die Missbrauchsfälle ermöglicht haben, zu kurz. Ich sehe auch das als unsere Aufgabe. Ein Ziel ist sicherlich die Schaffung eines Gütesiegels für jene Häuser, die sich an die Regeln halten. Auch als Hinweis für Subventionsgeber.

Das Gespräch führte Joachim Leitner