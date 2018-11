Ein Klassiker aus der Konserve in Axams

Axams – Wer hätte gedacht, dass sich Fausts großes Lamento („Da steh ich nun, ich armer Tor, ...“) mühelos mit Robbie Williams’ Zuneigungsbemühungen („I just wanna feel real love ...“) verschmelzen lässt? Dass Mephisto mit Mick Jagger „Sympathy For The Devil“ fordert, liegt da schon näher.

Optisch erinnert dieser Beelzebub – blasses Gesicht, viel Augen und noch mehr Zunge – an keinen Geringeren als den Großmimen Gustav Gründgens. Doch anders als Gründgens spielt die Berliner Performancekünstlerin Bridge Markland nicht nur den teuflischen Paktler, sondern Faust und das unschuldig untergehende Gretchen gleich mit. Und auch die Nebenfiguren sind für Markland ein sprichwörtliches Fingerspiel: Sie geben als Kaspertheaterfiguren (und leichtbekleidete Barbie-Puppen) die Stichworte.

Marklands 2006 uraufgeführtes und mittlerweile einmal runderneuertes One-Woman-Stück „faust in the box“ ist also ein furioses Solo. Der Text und der bisweilen ironiegetränkte Soundtrack – vom Schlager bis zu Rammstein – stammen aus der Konserve: Markland macht meisterhafte Playback-Pantomime. Als Bühnenbild genügt eine braune Kiste, in der sie immer wieder abtaucht. Sekunden später taucht sie wieder auf. In neuer Rolle. „faust in the box“ ist kurzweilig und komisch – und doch mehr als bloße Parodie. Der Klassiker wird durchaus ernsthaft befragt. Nah am Original ist Marklands (gekürzte) Fassung außerdem. Ein ganzes Germanistik-Seminar ließe sich drumherum bauen.

In Axams fand sich für Bridge Marklands zuletzt auch beim Münchner Faust-Festival umjubeltes Stück ein äußerst ungewöhnlicher Spielort. Faust wurde im Schießstand des Schützenheims aus der Box geholt: Das passt auf den ersten Blick so gut zusammen wie Goethe und Robbie Williams. Und auf den zweiten auch noch: überraschend gut also. (jole)