Wege zum Glück im Kugelhagel

Innsbruck – Der Anfang von Thomas Stipsits und Manuel Rubeys – von Alfred Dorfer inszeniertem – Kabarettabend „Gott & Söhne“ im Innsbrucker Treibhaus ist vielversprechend: Zu Orgelklängen wird inbrünstig „Heilig, heilig, heilig“ gesungen, bis es knallt. Knallen wird es an diesem höchst vergnüglichen, mit politischen und zeitkritischen Seitenhieben gepfefferten Abend noch öfter. Und gern zum Geläut von Kirchenglocken, die die des nahen Doms sein sollen. Denn das Programm, mit dem Stipsits und Rubey seit rund sechs Jahren durch die Lande touren, jeweils lokal zu verorten, ist den beiden wichtig. Und kommt beim Publikum bestens an, noch dazu, wenn man den beiden Akteuren ihre Spiellust so locker abkauft.

Obwohl die erzählte Geschichte reichlich verworren daherkommt. „Aufgehängt“ an den fünf Todsünden geht es um die ganz großen Dinge des Lebens: um Leben und Tod, ums Häuslbauen und Grillen. Vorgetragen mit so viel Tempo, Witz und Ironie, dass man die wenigen tiefen und politisch nicht wirklich korrekten Sager gern überhört. Wunderbar Rubey etwa als schwuler Tiroler Postler Hermes. Was er beim Zustellen der 30 Tage Glück verheißenden Briefe der Firma „Gott & Söhne“ erlebt, ist ebenso irrwitzig köstlich wie traurig wahr.

Nach der Pause wird es surreal. Da geht es in den Zauberwald, der in Wirklichkeit die zweite Stufe eines Computerspiels ist, und eine Stierkampfarena, um schließlich in einer Wiener Einkaufsstraße zu landen, wo Stipsits und Rubey sich in einen roten Luftballon flüchten. Und wer sitzt in ihm? Gott höchstpersönlich. Das Ende im Kugelhagel ist trotzdem unausweichlich. (schlo)