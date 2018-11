Wie man eine Händel-Oper zur Explosion bringt

Von Stefan Musil

Wien – Es knallt, blitzt und raucht! Medea, in knallroter Abendrobe, hat sich auf dem Banketttisch mit einer Handgranate in die Luft gejagt. Das Ende eines royalen Zwistes, gespeist aus Liebe und Eifersucht. Der große Gewinner heißt Teseo, der antike Held Theseus, der die furiose Zauberin los ist, seine Braut kriegt und auch noch als verschollener Sohn von Athens König Egeo erkannt ist.

Und doch, obwohl Teseo in Händels dritter Oper für London im Titel steht, ist er nur eine Spielfigur, damit Medea so richtig wüten kann. Denn ihr, die, nachdem sie in Kolchis ihre Kinder ermordet hat, nach Athen gereist ist, um Egeo im Krieg zu unterstützten, gilt Händels ganze Sympathie. Sie ist Motor und Antrieb für ein durchaus wirres Konstrukt aus Begehrlichkeiten, gebrochenen Eheversprechen und hässlicher Eifersucht. Gaëlle Arquez hat in dieser Rolle ihren großen Auftritt und erfüllt Händels Vorgaben mit wunderbarer Leidenschaft. Hier brennt tatsächlich eine tief Verletzte. Medea lässt sich gleich zu Beginn etwas in ihre Vene spritzen und hat dann schnell die Flasche in der Hand. Es ist ein letztes Aufbäumen, einer am eigenen Schicksal Gebrochenen. Arquez geht dafür mit ihrem apart timbrierten und doch auch mit der nötigen Kraft fundierten Mezzosopran bis an ihre Höhengrenzen. Sie beherrscht die Bühne souverän, selbst wenn sie nicht singt.

Das Regie-Duo Moshe Leiser und Patrice Caurier haben die nicht gerade überinspirierte Handlung, very british, in ein imposantes Vorzimmer zur royalen Macht verlegt. Bühnenbildner Christian Fenouillat hat es nobel und elegant eingerichtet, Christophe Forey stimmig ausgeleuchtet. Man befindet sich im London der 1940er-Jahre. Im ersten Akt tobt noch der Krieg, die Gemälde sind verhängt, der Palast ein Lazarett. Nach dem Sieg dreht Medea jedoch auf, zaubert Teseos Braut Agilea, die Mari Eriksmoen duftig zart und glockenhell, manchmal vielleicht auch zu lyrisch profiliert, in arge Bedrängnis. Da bäumen sich dann die Vorhänge im Wind, greifen monströse Hände durch die Türen, umschleichen Werwölfe die Prinzessin. Sie ist bereit, sich für ihren Teseo ganz zu opfern, der allerdings in der blass-braven und burschikosen Interpretation von Lena Belkina seine Heldenstatur erst finden muss. Eine, die sein Vater, König Egeo wohl nie hatte, so schön hadernd und wehleidig gibt ihn der toll agil singende Counter Christophe Dumaux. Man erlebt keine Übung in ambitionierter Ausdeutung, aber doch eine sehr stimmig, detailliert und gekonnt gemachte Inszenierung, die den interessanten, sicher nicht den größten Opernwurf Händels unterhaltsam erzählt. Natürlich hätte man durchaus kürzen und straffen können. Doch dann hätte man auch viele der schönen Zwischentöne verpasst, die René Jacobs am Pult der tüchtigen Akademie für Alte Musik Berlin zu zaubern weiß. Hier wurden fein die Details gesichtet und Händels Noten neben allem Glanz auch die nötige menschliche Dimension eingehaucht.