Herr Schnitzler in Skandinavien

Wien – Stahlgraue Maxime und klirrende Verzweiflung sind die Seelen-Gewänder der illustren Kunst-Bürger, der so alten jungen Menschen wie der so angestrengt jung bleiben wollenden älteren Semester, in die die gefeierte slowenische Regisseurin Mateja Koležnik das Schnitzler-Personal kleidet.

Ihre ebenso an der Josefstadt umgesetzte „Wildente“ von Ibsen könnte auf der heutigen Nestroy-Gala mit dem Regiepreis ausgezeichnet werden. Ein Burgtheater-Debüt unter dem zukünftigen Direktor Martin Kušej steht mit ziemlicher Sicherheit bevor, sorgte doch die Künstlerin an dessen Noch-Wirkungsstätte in München für Aufsehen.

Zurück jedoch in die Josefstadt, wo Koležnik sich nun mit dem 1904 uraufgeführten Stück „Der einsame Weg“ erstmals der Schnitzler’schen Welt im trügerisch weichen Dämmerlicht einer sterbenden Epoche widmet und radikal mit Sehgewohnheiten bricht. Die Bühne (Raimund Orfeo Voigt, Kathrin Kemp)ist Bewegungselement, graue hochherrschaftliche Türen- und Fensterfronten, die sich gegeneinander verschieben. Nordisch kalt, zäher und weniger „liebenswürdig“ stehen da Vereinzelte im harten Licht, die Handküsse für die Damen sind formale Lästigkeiten, Ticks werden kultiviert, Eleganz ist reine Form, die Konversationspfade sind, was der Titel nennt: „einsame Wege“. Sie kämpfen gegen Alter und Einsamkeit, sind alle verloren in Schuldverstrickungen und Zukunftssorgen.

Bernhard Schir ist der todkranke wie fast spöttisch mit Lust und Altersliebschaft kokettierende Stephan von Sala. Alma Hasun die Johanna, seine junge Geliebte und Tochter des Freundes und beamteten Künstlers Wegrat (Marcus Bluhm) – ein ungewöhnlich stark besaitetes Geschöpf, das mit vollem Bewusstsein um die Unmöglichkeit ihrer Liebe dem Leben den Rücken kehrt. Das macht Hasun auch real, bevor sie sich als vieldeutiger Schlusspunkt lächelnd dem Publikum zuwendet.

Kollateralschaden dieses auf eineinhalb pausenlose Stunden gekürzten Fünfakters sind die anderen Frauengestalten. Gabriele (Therese Lohner), die von Krankheit und langem Schweigen über die wahre Vaterschaft des Sohnes Felix (Alexander Absenger) gezeichnete Gattin Wegrats, und auch Irene Herms (Maria Köstlinger), deren Liebe zum Maler Julian Fichtner (Ulrich Reinthaller)zu Abtreibung und traurigem Leben führte, bleiben skizzenhaft. Allemal gelingt eine nachdenkliche, sehenswerte Schnitzler-Paraphrase. (lietz)