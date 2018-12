Florian Hackspiel: „Mein Anspruch ist es, verführbar zu bleiben“

Innsbruck – Wird Florian Hackspiel nach seiner Motivation gefragt, antwortet er mit einem Zitat von Stardirigent Franz Welser-Möst: „Künstler sind verführbar.“ Und ergänzt: „Mein Anspruch ist es, verführbar zu bleiben.“ Verführbar für Ideen und reizvolle Angebote. Als Schauspieler und Regisseur ist der 35-jährige Innsbrucker im ganzen deutschen Sprachraum aktiv. Er arbeitete mit Paulus Manker bei „Alma“ zusammen, stand als Pinocchio auf der Bühne der Philharmonie Luxemburg und inszenierte Bizets „Carmen“ in der „Kleinen Oper am See“.

Die Konstante seines bisweilen unsteten Künstlerlebens allerdings bleibt „Theater Melone“, das Hackspiel vor mittlerweile 15 Jahren gegründet hat. Ohne wirklichen Plan, wie er selbst sagt: „Ich war 19 Jahre alt, studierte Schauspiel in Graz – und wollte in den Ferien mit Studienfreunden spannendes Theater machen.“

Inzwischen waren „Melone“-Produktionen auch in Wien und Graz zu sehen. Selbst Co-Produktionen mit deutschen Theatern gab es bereits. Trotzdem sei „Melone“ ein Tiroler Theater, sagt Hackspiel. „Auch weil die Subventionen aus Innsbruck und vom Land Tirol kommen.“ Die öffentliche Hand förderte „Theater Melone“ zuletzt mit 24.000 Euro im Jahr. Damit wolle er „heutiges Theater“ machen, erklärt Hackspiel. „Geschichten, die jetzt geschrieben werden – und vom Heute erzählen.“

Als beispielsweise die Costa Concordia im Jänner 2012 havarierte, vergingen keine drei Monate, bis Hackspiel im Verbund mit dem Autor Josef Maria Krasanovski mit „Das Lächeln der Weltmeere“ dramatisch darauf reagierte. Für „Funnyhills“ schaute er, wenige Wochen nachdem 2015 Flüchtlinge und damit das Flüchtlingsthema Österreich erreichte, den Bewohnern grenznaher Dörfer sprichwörtlich aufs Maul. Und „Make your heart beat again“, in dem es um Populismus und Plastikmüll geht, entstand unter dem Eindruck des Trump-Triumphs in Übersee. „Inhaltlich ist mein Theater hochpolitisch“, sagt Hackspiel. „Aber ohne erhobenen Zeigefinger.“ Als Regisseur sei er darum bemüht, aktuelle Stoffe poetisch aufzubereiten: „Theater soll keine Kopfgeburt sein, sondern ein sinnliches Erlebnis.“

Als eines von gleich drei Stücken ist „Make your heart beat again“ in den kommenden Tagen im Innsbrucker Brux zu sehen. Den Auftakt der kleinen Schaffensschau zum 15. Geburtstag macht heute Abend das Kinderstück „Alice“ (ab 6 Jahren), das sich im Sommer bereits im Zillertaler Steudltenn-Theater bewiesen hat.

Auch Hackspiels wahrhaft furiose One-Man-Show „Der Weg zum Glück“ steht nach 2013 erneut auf dem Programm. Wobei, den Ausdruck „One-Man-Show“ mag Florian Hackspiel nicht. „Theater ist Teamarbeit“, sagt er. Sein Kernteam hat er übrigens schon seit Langem gefunden. Von Beginn an verantwortet Thomas Mörschbacher die „Melone“-Bühnenbilder, die Kostüme stammen seit 2006 von Tanja Kramberger. (jole)