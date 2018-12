Herz-Kestranek in Jenbach: ,,Advent, Advent — der Obstler brennt“

Jenbach – „Als Fernsehschauspieler führe ich oft ein Doppelleben: Am Tag drehe ich fürs Fernsehen, am Abend bin ich intelligent.“ Miguel Herz-Kestranek, der schon in 170 nationalen und internationalen Film- und TV-Rollen zu sehen war, nimmt weder sich noch seine Arbeit allzu wichtig.

Der österreichische Schauspieler und Buchautor, der einst zu den beliebtesten „Tatort“-Kommissaren der Republik zählte, gastiert morgen Mittwoch im Veranstaltungszentrum in Jenbach. Und zwar mit seinem Adventprogramm „Advent, Advent – der Obstler brennt“. Herz-Kestranek, der wegen seiner markant-sonoren Stimme auch als Sprecher für Hörspiele und TV-Dokus gebucht wird und zuletzt mehrfach am Innsbrucker Landestheater auf der Bühne stand, präsentiert dabei österreichische Gustostückerln aus fremder und eigener Feder.

13 Bücher hat der in Wien und am Wolfgangsee zurückgezogen lebende Künstler geschrieben und sein Publikum bereits mit zahlreichen Solo-Programmen begeistert. In Wien und Bad Ischl trat er auch als Produzent und Veranstalter von Adventveranstaltungen in Erscheinung. Er kennt sich also aus mit den Freuden und Tücken der Weihnachtszeit.

Die Zuschauer im Jenbacher VZ will er mit einem Kaisermühlen-Weihnachtsdrama, einem amüsanten Schüleraufsatz „Die staade Zeit“ und Abenteuern des Knechtes „Aue­r Michl“ zum Lachen bringen – ohne Kitsch und Zuckerguss, wie der 70-Jährige, der sich selbst als „jüdischer Buddh-Christ“ bezeichnet und erst vor zwei Jahren den Schritt vor den Traualtar wagte, erklärt. Beginn ist um 19.30 Uhr. (TT, ad)