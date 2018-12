Frida Kahlo oder die Rückkehr eines Kassenhits

Von Markus Schramek

Innsbruck – Frida Kahlo als Landestheater-Ereignis, da war doch was? Eine ganze Menge, um genau zu sein: 2011/12 wurde das peinvoll-fulminante und kurze Leben der charismatischen Malerin aus Mexiko tanzenderweise dem Publikum präsentiert, das darob in großer Zahl schier aus dem Häuschen geriet: 17 Aufführungen inklusive Zusatzterminen. Siebeneinhalb Jahre später kehrt das Spektakel unter dem Titel „Nueva Pasión“ auf den Spielplan zurück. Kommenden Sonntag hat die Neubearbeitung in den (neuen) Kammerspielen im Haus der Musik Premiere.

Choregrafie und Inszenierung sind damals wie heute Chefsache. Enrique Gasa Valga, das Oberhaupt der Tanzcompany, hat das Stück gegenüber 2011 kaum verändert. „Es gibt eine große Erwartungshaltung, die will ich nicht enttäuschen“, setzt der Wahltiroler bzw. Auslandskatalane auf Kontinuität.

Der Wunsch, Frida Kahlo erneut in Innsbruck zu performen, sei von Seiten der Zuseher an ihn herangetragen worden, betont Gasa Valga. „Ich habe eingewilligt, zumal die neuen Kammerspiele auch technisch vieles ermöglichen.“

Der Appetit auf das 2013 mit dem „Goldenen Schikaneder“ preisgekrönte Stück Tanztheater ist jedenfalls ungezügelt. Es gibt Vorschusslorbeeren zuhauf. Sämtliche Aufführungen bis März sind schon ausverkauft. Zusatztermine werden „rund um den 17. Dezember“ bekannt gegeben, verlautet aus dem Theater.

Titelfigur Frida Kahlo (1907–1954) wird wieder von zwei Tänzerinnen dargestellt. Pilar Fernández Sánchez, die erst vor Kurzem zur Tanzcompany stieß, verkörpert die junge Kahlo; das langjährige Ensemblemitglied Lara Brandi ist Kahlo, wie sie sich in ihren Selbstporträts sah. Die Musik, mit Auszügen aus Brechts Dreigroschenoper bis zu mexikanischer Folklore, wurde unverändert gelassen.

Chef Gasa Valga hat das Stück noch im kleinen Finger; das Ensemble, nicht nur die beiden Kahlos, betritt dagegen Neuland. Von der Produktion 2011 ist niemand mehr dabei. Zehn der 18 Mitglieder der Tanzcompany sind überhaupt erst seit September mit von der Partie. Es herrscht ein saisonales Kommen und Gehen im Ballettsaal. Die viel bejubelten Tänzerinnen und Tänzer des Tiroler Landestheaters erfreuen sich in anderen Häusern reger Nachfrage.