Vorwärts, zurück in die neue Biedermeier-Idylle

Von Bernadette Lietzow

Wien – Auf Du und Du mit bezaubernd schrägen Bewohnern der Feenwelt ist man bei dieser Premiere im Theater an der Josefstadt schon vor Vorstellungsbeginn. Tummeln sich doch bunte Gestalten im Zuschauerraum, allerliebst angesiedelt zwischen Rokoko-Pracht und Michael Jackson.

Hebt sich der Vorhang, so tritt man ein ins mit rot blinkender Leuchtschrift ausgewiesene „Geisterreich“, wo die Fee Lacrimosa (Alexandra Krismer) alle Hände voll zu tun hat, ihrer Tochter Lottchen (Lisa-Carolin Nemec) beizustehen. Dem armen Waldbauern Fortunatus Wurzel (Michael Dangl) hat sie das Mädchen anvertraut, der gallige Neid (Martin Niedermeier) verhilft dem Bauern zu immensem Reichtum, was sich – Geld verdirbt den Charakter – auf Lottchens Pläne, den armen Fischer Karl (Tobias Reinthaller) zu ehelichen, nachteilig auswirkt.

Ferdinand Raimunds „Romantisches Original-Zaubermärchen“ kann bald den 200. Geburtstag feiern, 1826 wurde „Der Bauer als Millionär“ uraufgeführt und ist bis heute auf den Theaterspielplänen gern gesehen. Die Couplets „Brüderlein fein“ oder das „Aschenlied“ fanden zudem Eingang in den österreichischen Volksliedkanon. An der Josefstadt schöpft nun Josef E. Köpplinger, Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters, aus dem Vollen, um das biedermeierliche Singspiel mit all seinen allegorischen Anspielungen und menschlichen Irrungen sanft zeitgemäß in Szene zu setzen.

Musikalisch belässt er das Stück unter Verwendung von Joseph Drechslers Vorlage in der Entstehungszeit. Das kleine, vor der Bühne platzierte Ensemble rund um Jürgen Goriup entführt auf äußerst anmutige Weise ins Wien des frühen 19. Jahrhunderts.

Verdienstvoll, weil weitgehend unkitschig geraten, auch die Gesangseinlagen, wobei vor allem Theresa Dax als burschikos-androgyne „Jugend“ ihr „Brüderlein fein“ hervorragend meistert. Bühnenbildner Walter Vogelweider und der für die Kostüme verantwortliche Alfred Mayerhofer umschiffen die Retro-Klippe recht fantasievoll mit markanten, nicht eindeutig einer Epoche zuordenbaren Details. Neureich und goldfarben sind Palast wie Anzug des Fortunatus Wurzel und seiner champagnerseligen Kumpane. Grau in grau sind Bühne und Bauer, wenn der Fluch von Armut und Alter wirksam wird. Michael Dangl ist ein überaus kraftvoller Fortunatus, bis zum versöhnlichen Schluss mehr Schlitzohr als naiver Landwirt.

Freude bereiten an diesem ebenso harmlosen wie vergnüglichen Abend zudem einige Darsteller, die aus ihren Rollen kleine Schmuckstücke zaubern. Szenenapplaus erhält Wolfgang Hübsch als „Hohes Alter“, der Diener Lorenz des Johannes Seilern ist ein richtig schleimiger Intrigant und die „Zufriedenheit“ der Julia Stemberger eine souveräne Problemlöserin von Erdenkinder-Sorgen. Alles also gut, am Ende bejubelt und dann, im kalten Draußen, winkt – siehe politische Entwicklungen – ein neues Biedermeier.