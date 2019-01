100 Außerferner sind bereit für eine „Zeitreise“

Von Helmut Mittermayr

Füssen, Reutte – Wer vom Broadway träumt, dem der Weg nach New York aber immer ein zu weiter bleiben wird, der kann in Füssen Musicalluft schnuppern. Die Cirilo School of Dance hat wieder monatelange Probenarbeiten hinter sich und bringt das Einstudierte am Freitag, den 11. Jänner, um 18 Uhr in einem einzigen öffentlichen Auftritt auf die Bühne des Festspielhauses in Füssen. 200 Aktive, die Hälfte davon aus dem Bezirk Reutte, sind bereit, coram publico alles zu geben. Ein zweiter Auftritt am Vormittag vor 600 Schülern und Schülerinnen ist bereits in trockenen Tüchern.

Die Cirilo School of Dance, mit dem aus New York stammenden Lehrmeister Alberto Cirilo an der Spitze, bringt das inzwischen 28. Musical auf die Bühne. Nicht umsonst nennt es Cirilo ein „Musiktheater für die ganze Familie“, sind doch meist auch die Zuschauer von den Leistungen ihrer Kinder und Enkel, Nichten, Neffen und Bekannten ganz angetan.

Die „Zeitmaschine“ wird zur Aufführung gebracht. Als Darsteller konnten wieder Marthy Van Den Broek, bekannt aus Ludwig II., und Daniel Mladenov (Ludwig2) gewonnen werden. Auch einige Außerferner werden in Schauspielrollen zu glänzen versuchen. Nämlich Leon Heim, Cristina Schwarzkopf, Leni Hierzer, Paula Hosp, Susanne Leuprecht, Damian Bizic, Stefan Heim sowie Chorleiterin Iris Schmid. Karten für Erwachsene um 25 Euro, für Kinder unter 15 Jahren um 14 Euro sowie für Schüler/Studenten (mit Ausweis) um 20 Euro sind bei der Allgäuer Zeitung, dem Festspielhaus Füssen, direkt an der Abendkasse oder online unter www.eventim.de zu bekommen.