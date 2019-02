Dornrosen erfinden sich neu und werden zu Schick Sisters

Von Hubert Trenkwalder

Graz – Nach 18 Jahren Musik­kabarett, 2000 glanzvollen Auftritten, neun CD-Produktionen, fünf DVDs und einem Kinderbuch gehen die Dornrosen in einen langen „Dornröschenschlaf“, wie sie ihre selbstverordnete Pause betiteln. Doch der Weg des Dreimäderlhause­s namens Schicho geht gemeinsam weiter, diesmal rein musikalisch, ganz ohne Comedy.

In einem kleinen Dorf in der Steiermark haben die Dornrosen 2001 gestartet und sind seitdem mit Freude auf den Kabarettbühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterwegs. Immer mit eigenen Ideen und selbst komponierten lustigen Liedern.

Im Herbst 2019 gibt es ein­e fulminante Abschiedstournee. „Grande Finale“ bringt noch einmal die beliebtesten Songs des Trios auf die Bühne. „Mit diesem Programm feiern wir unser Dornrosen-Projekt noch einmal und wollen uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben“, so die Schicho-Schwestern im O-Ton. Alle Termine der Tour sind auf www.dornrosen.at zu finden.

Aber der Abschied von den Dornrosen ist nicht gleichbedeutend mit einem Karriereende. Im Gegenteil, Katharina, Christine und Veronika Schicho erfinden sich neu, und zwar als Band: The Schick Sister­s – so nennen sie sich – präsentieren eine komplett neue Musikrichtung, die ihnen genauso am Herzen liegt. Kein Kabarett: Mit „Exquisite Acoustic Pop“ bieten die drei Musikerinnen allen Liebhabern des seriösen Entertainments Singer/Songwriter-Musik vom Feinsten.

Unter der Vision „Augen schließen und genießen“ verzaubern sie mit englischen Texten, wunderschönen Melodien und gefinkelten Arrangements und legen ihr Augenmerk noch intensiver auf Musik und Emotion. Die Weltpremiere wird übrigens am Wiener Opernball (28.2.) sein: Hier präsentieren sich The Schick Sisters erstmals mit Big Band im großen Saal.

Und ab diesem Zeitpunkt sollte man Augen und Ohren offen halten. Dornrosen become The Schick Sisters – eine spannende Story beginnt. Und wer die drei Mädels ins Herz geschlossen hat, wird ihr neues Musik-Projekt lieben!