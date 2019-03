Bunte Figuren entführen in Lienz in märchenhafte Welten

Von Christoph Blassnig

Lienz – Abschied und Neubeginn gibt es in der Organisatio­n der Internationalen Figurentheatertage Fantasim­a in Lienz. Die langjährige Leiterin der Stadtkultur Lienz und Initiatorin von Fantasima, Heidi Fast, geht heuer in Pension, ihr folgt Claudia Funder nach. Von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, findet das Festival heuer statt, und zwar zum 13. Mal. Funder will die erfolgreiche Veranstaltung weiterführen, wie sie versichert.

„Die 13 soll eine Glückszahl sein“, wünscht sich Fast für die letzten Figurentheater­tage, die sie als Organisatorin betreut. „Zuschauer von Klein bis Groß, von vier bis 104 Jahren werden hoffentlich glücklich aus den 23 Vorstellungen gehen.“ Im Kolpingsaal, in der Musikschule und in der Stadtbücherei zeigen an den drei Tagen neun Künstler bzw. Gruppen 13 verschiedene Stücke, die meisten gleich hintereinander. Eine Vorstellung dauert bis zu einer Stund­e. „Fantasima begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen“, sagt Fast. Anfangs hätten sich die Älteren nur zögerlich und manchmal mit „Leihkindern“ in Vorstellungen gewagt. „Heute haben wir ein Stammpublikum, das sich auf das Festival freut.“ Es sei für jeden etwas dabei. Das Puppentheater besitze seine eigene Magie. „Die Kinder erleben dieses Spiel live, das ist für sie heute leider selten.“

Es gibt Festivalpässe für 32 Euro pro Kind oder Person. Tagesvorstellungen kosten 6 Euro, die beiden Abendvorstellungen für Menschen ab 14 Jahren am Freitag und ab 16 Jahren am Samstag kosten im Vorverkauf 12, an der Abendkassa 14 Euro. Eine Tageskarte kostet ebenfalls 14 Euro und ist wie die Festivalpässe übertragbar. Es gelten weiters Kinderkultur-Karten und der Kinderkultur-Pass.