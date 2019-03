Von Stefan Musil

Wien – Madonna, Rosa Luxemburg, die Punk Band Pussy Riot und andere Frauenikonen stürmen das Mädchenzimmer von Johanna, und bestärken sie, als Heilige in die Schlacht zu ziehen. Das Theater an der Wien zeigt Tschaikowskys „Die Jungfrau von Orleans“, mit der er, kurz nach „Eugen Onegin“, der von ihm verehrten Heiligen ein Denkmal per Grand opéra setzen wollte. Sein „Onegin“, die „Pique Dame“ haben deutlich besser überlebt. Doch trotz etwas dezenter Ideenfülle und dramaturgischer Schwächen im selbst verfassten Libretto, bietet das Stück genug grandiose Musik, eine tolle Ouvertüre, herrliche Intermezzi, wunderbare Chöre.

Im Theater an der Wien gelangen Dirigentin Oskana Lyniv am Pult der ausgezeichnet spielenden Wiener Symphoniker und Regisseurin Lotte de Beer der Nachweis, dass diese Jungfrau, nicht als Opern-Schmuddelkind weggesperrt werden muss. De Beer schickt die 17jährige Johanna auf die Identitätssuche. Dafür wechselt sie geschickt die Zeitebenen zwischen Heute und Mittelalter, lässt sich vom Ausstatter-Duo Clement & Sanôu ein raffiniertes Bühnenbild bauen, das flugs aus dem Mädchenzimmer auf einen mittelalterlichen Marktplatz wechselt, wo man in ein gotisches Tafelbild geraten zu sein scheint.

Klug und sinnlich führt De Beer vor, wie sich Johanna in die Rolle der Heiligen und Jungfrau flüchtet, um in der von Vater, König und Kirche männlich dominierten Gesellschaft ihre Position zu finden, und sich behaupten zu können. Bis sie sich in Lionel verliebt und ihre Sexualität entdeckt, doch damit glaubt, Verrat an Gott zu begehen. Am Ende treiben sie dann jene Männer, die davor von ihr profitierten, die sie als Heilige verehrt haben, auf den Scheiterhaufen.

Oksana Lyniv befeuert das alles mitreißend, detailschön und doch immer kontrolliert und bestens mit der Bühne koordiniert. Lena Belkina gibt der Johanna plastische Gestalt, und kann mit ihrem dunklen Mezzo überzeugen. Aus der übrigen Besetzung, die vor allem auf scharfe Charaktere setzt, ragen vor allem Daniel Schmutzhard als Graf Dunois und Kristján Jóhannesson als der von Johanna geliebte Lionel heraus. In konkurrenzloser Meisterschaft bewältigt der Arnold Schoenberg Chor seine Riesenaufgabe, wofür er, wie alle, am Ende gefeiert wird.