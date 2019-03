Ehrung bei der Premiere von “Da Weltverdruss“ in St. Johann

Die Volksbühne St. Johann feierte am Freitagabend vor ausverkauftem Haus in der Alten Gerberei die Premiere der Komödie „Da Weltverdruss" von Peter Landstorfer. Das Publikum belohnte die Spieler und die Musikanten mit kräftigem Applaus. Im Zuge der Premiere wurde Günter Hechenberger das Abzeichen in Silber des Theaterverbandes Tirol vom Bezirksobmann Josef Faistenauer verliehen. Hechenberger ist seit über 25 Jahren bei der Bühne dabei — er ist Spieler, Spielleiter und stand der Bühne als Obmann vor. Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag, 29. März, Mittwoch, 3. April, Sonntag, 14. April, Mittwoch, 17. April, jeweils um 20 Uhr, Ostermontag, 22. April, um 15 Uhr und Freitag, 26. April, um 20 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann. Karten- und Platzreservierung: Tel. 0664 5578008, Mittwoch bis Freitag und an Vorstellungstagen von 16 bis 19 Uhr. (TT)

Günter Hechenberger erhält von Bezirksobmann Josef Faistenauer das Abzeichen in Silber vom Theaterverband in Tirol. - Bergmann