Antworten im Kollektiv tänzelnd umgehen

Von Barbara Unterthurner

Hall i. T. – „Stehplatz“, wie auf der Eintrittskarte vermerkt, war für diese Veranstaltung wohl die falsche Bezeichnung. Bei „Go Figure Out Yourself“, einer Performance, die im Rahmen des Osterfestivals am vergangenen Sonntag im Salzlager in Hall stattfand, geht es nämlich um Partizipation. Die Performance von Choreograph Wim Vandekeybus und seiner Tanzkompanie Ultima Vez ist auf das Publikum angewiesen. Klar, dass sich die Aufgabe der Zuschauer nicht nur auf das Zusehen beschränkte.

Dabei beginnt alles noch vorsichtig. Die monumentale Halle des Salzlagers erscheint bei der österreichischen Erstaufführung in gedämpfter Atmosphäre. Lediglich fünf Lichtpunkte, in Form von beweglichen Lampen, ermöglichen die Orientierung im Raum. „Wer seid ihr?“, „Warum seid ihr hier?“ sind die ersten Fragen, die der in der Mitte der Menge auftretende Performer an die Zuschauer richtet. Nach und nach schälen sich mit Sadé Alleyne, Maria Kolegova, Hugh Stanier, Kit King und Tim Bogaerts fünf Performer aus der anonymen Masse von 170 Zusehern hervor.

Dann folgt die erste Aufgabe an die bisher passive Menge. Sie sollen gegen das Nichts, das sie umgibt, vorgehen. Zögerlich kommt Bewegung ins Publikum: Gehend, tänzelnd oder in Schwimmbewegungen vorwärtswandernd wird der Raum abgetastet, stets unter der Anleitung von Ultima Vez.

Trotzdem fühlt sich der Zuseher nie fremdbestimmt, denn die Rolle des Akteurs wechselt ständig: Manchmal werden Personen umtanzt, manchmal geben die Performer Platz für individuellen Ausdruck. Persönlich wird es im Gespräch, in dem sich das Publikum in fünf kleinen Gruppen für einen Performer und dessen Geschichte entscheidet. Die Performance forciert die Interaktion. Die anonyme Masse wird befremdlich vertraut.

Höhepunkt ist schließlich ein mit Zusehern gesäumter und mit zwei Lichtpunkten begrenzter Korridor, in dem Aktive und vormals Passiv­e tänzerisch verschmelzen. Schlussendlich bekommt das Publikum gar das Mikrophon in die Hand und soll Fragen stellen: Wer eingangs noch mit Antworten gefüttert werden wollte, steigt als nun Fragender aus.

Schon bald wird klar: Antworten gibt es keine. Stehen doch mit etlichen „Vielleicht“-Sätzen die Annahmen im Zentrum. „Go Figure Out Yourself“ ist somit auch Auseinandersetzung mit dem Selbst. Schon einfach deshalb, weil man sanft aber bestimmt aus seiner Komfortzone herausgetanzt wird.