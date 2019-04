Erste Solotänzer von Staatsopern-Ballett: „Keine Übergriffe erlebt“

Wien – Die Ersten Solotänzer an der Wiener Staatsoper, Natascha Mair und Jakob Feyferlik, wurden entgegen anderen medial kolportierten Missständen bei ihrer Ausbildung an der Ballettakademie stets korrekt behandelt: „Es gab bei uns keine Übergriffe, keine sexuellen, keine physischen und auch keine psychischen“, versicherte Mair gestern gegenüber der Presse. In der Wochenzeitung Falter berichteten Schüler von Demütigungen, Gewalt und Drill.

Dass die Ausbildung an der Ballettakademie sehr hart sei, stellten die Solotänzer nicht in Abrede. „Das ist Hochleistungssport, es geht um Ballett auf internationalem Niveau und nicht um ein Hobby“, sagte Feyferlik. Das medial gezeichnete Bild sei aber falsch. Er sei etwa vom Lehrpersonal durchwegs „sehr gefördert“ worden.

Auch Mair stellte in Abrede, schlecht behandelt worden zu sein. Übergriffe erlebte sie in ihrem Umfeld keine – auch keine sexuellen.

Natürlich gebe es aber auch Probleme: Wenn die jungen Mädchen etwa in die Pubertät kommen, dann ist die Gefahr, in eine Essstörung abzugleiten, natürlich gegeben. „Hier wäre psychologische Betreuung wichtig“, meinte Mair. Dass besonders die Tänzerinnen einem ästhetischen Körperidea­l unterliegen, sei dem Ballett aber immanent. Dies gelte übrigens auch für Männer: Immer wieder müssten talentierte Nachwuchstänzer ihre langjährige Ausbildung abbrechen, weil sie die entsprechende Körpergröße nicht erreichten.

Zudem wünschen sich die Tänzer eine bessere medizinische Begleitung. „Die meisten Verletzungen entstehen durch Überlastung“, sagte Mair. Vorbild hierfür wäre etwa das englische „Royal Ballet Medical Center“, bei dem den Tänzern eine ganzes Team von Ärzten, aber auch Pilates-Trainern zur Verfügung steht.

Feyferlik warnte davor, in der Diskussion die Ballettakademie als Institution infrage zu stellen. „Es ist eine der besten Ballettschulen der Welt“, sagte Feyferlik. Begrüßen würde er aber, wenn Ballettlehrer – wie etwa in Frankreich – auch eine pädagogische Ausbildung bekommen würden. (APA)