“Panorama“ am Osterfestival: Ein Puzzle aus mehreren Identitäten

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – „Wer bin ich?“ ist die wichtigste Frage des Abends, aber auch die schwierigste. Denn dieser Frage mussten sich alle Schauspieler bei La MaMa stellen, die im Projekt der beiden italienischen Regisseure von Motus mitmachen wollen. Daniela Nicoló und Enrico Casagrande ging es für „Panorama – so viel wie möglich sehen“ nämlich um die Geschichten, die das Leben erzählt. Für den experimentellen Theater-Club La MaMa in New York entwickelten sie besagtes „Panorama“, Anfang Jänner vergangenen Jahres feierte es in New York Premiere. Beim diesjährigen Osterfestival in der Innsbrucker Dogana am Freitag bestritt das Stück jetzt seine österreichische Erstaufführung.

„So viel wie möglich sehen“ darf bei dieser Performance übrigens wortwörtlich genommen werden, lassen sich ständig wechselnde und additiv aufbauende Ebenen doch schlussendlich zu einem umfassenden Panorama subsumieren. Auf der Bühne finden sich eben jene sechs Schauspieler ein, die für das Projekt eingangs interviewt wurden. In kurzen Einspielern kann man die Dialoge mit Maura Nguyen Donohue, John Gutierrez, Valois Marie Mickens, Eugene the Poogene, Richard Ebihara und Zishan Ugurlu auf einer Leinwand mitverfolgen. Sie sprechen über ihr Leben und ihren Werdegang als Schauspieler.

Erweitert wird diese filmische Perspektive um die Live-Präsenz der Schauspieler. Auf der Bühne werden die Gespräche nochmals nacherzählt, wobei die einzelnen Vortragenden von den anderen Schauspielern gefilmt werden. Auf der Leinwand schließlich überlappen oder ergänzen sich Vergangenheit und Gegenwart.

Interessanterweise verhandelt aber nicht jeder seine eigene Biografie, die Identitäten werden unter den sechs Schauspielern ausgeliehen: Der Schauspieler mit vietnamesischen Wurzeln erzählt die Lebensgeschichte seiner Kollegin aus der Türkei. Streng in der Ich-Form gehalten. Wer ist hier eigentlich wer? Die Zuordnungen verschwimmen ineinander.

Motus gelingt es im Laufe des Stücks, das Tempo ständig zu steigern: den zentralen Screens werden zusätzliche Seitenscreens angehängt, visuelle Effekte rauschen über die Leinwand. Jeder der sechs Akteure steht auf irgendeine Weise ständig im Rampenlicht. Ihre Geschichten werden in unterschiedlichen Perspektiven sicht- und hörbar gemacht.

Bald erkennt der Besucher, die Geschichten driften auch ins Düstere: Ausgrenzung, Terror, Drogen, Depression sind die Puzzleteile, aus denen die Geschichten bestehen. Die Identitäten werden so in ihrer Gemeinsamkeit zu einem Spiegel der Gegenwart, wie Regisseurin Daniela Nicoló in einem Vorgespräch mit der TT erläutert. Was die Geschichten eint: Alle Identitäten, die Schauspieler kämpfen um die eine Rolle.

„Panorama“ ist stark beeinflusst von filmischen Aspekten: Thematische Einsprenkler, etwa der Verweis auf den Regisseur Michaelangelo Antonioni, entpuppen sich als interessante Zitate. Schließlich lebt bereits Antonionis legendärer Film „Blow Up“ vom ständigen Wechsel der Perspektive.

Die Prämisse „So viel wie möglich“ ist bei Motus allerdings nie Überforderung. Sondern eher dem typischen „Multitasking“ der Gegenwart geschuldet. Und es wirkt erlösend, als sich das Stimmenwirr schließlich auf eine gemeinsame Heimat, die Welt – oder eben die Bühne der Dogana einigt.