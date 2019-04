Das wird man wohl noch sagen dürfen: “Ich bin das Volk“ in Schwaz

Schwaz – Eine vielbeschworene Binse, aber diesmal trifft sie: Das Stück der Stunde wird dieser Tage im kleinen Schwazer Lendbräukeller gegeben: „Ich bin das Volk“, eine radikale Neu- und Weiterbearbeitung von Franz Xaver Kroetz’ gleichnamigem Bühnentext von 1994. Kroetz schrieb seine „volkstümlichen Szenen aus dem neuen Deutschland“, so der Untertitel, Anfang der 1990er-Jahre unter dem Eindruck rechtsradikaler Anschläge in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhage und Solingen. Inzwischen wirkt das Stück wie eine Mahnung: Es zeigt, was schon vor Jahren wieder möglich war, was – ganz ohne Wundern – nach wie vor möglich ist. Und wie auch und gerade hierzulande der Boden für das Möglichmachen des Möglichen bereitet wird.

In der Lesart von Regisseur Matthias Rankov und seiner dramaturgischen Beraterin Veronika Schwarz wird „Ich bin das Volk“ zu einer performativen Befragung von Ausschlussmechanismen. Es werden Grenzen gezogen – und deren Wirkung ohne Rücksicht durchgespielt: Hier das „Ich“ als stolzes Mitglied eines „Wir-Volkes“, dort „die Anderen“, die, die nicht dazugehören sollen und die sich gefälligst zu benehmen haben. Selbst die Zuschauer werden selektiert, bekommen ihre Plätze aufgrund beliebiger Zuschreibungen zugewiesen – und müssen sie widerspruchslos räumen, sobald einer der Darsteller (Rafael Wieser, Alica Sysoeva und Birgit Fuchs) sie beansprucht. Ein beklemmender Effekt, der schutzloses Ausgeliefertsein nachfühlbar macht: Ob Stuhl, Strohballen oder vergoldeter Lokus, der Zufall bestimmt Sitzkomfort und Zuwendung, die einem zuteilwird.

Als Performance wird in „Ich bin das Volk“ in lose verbundener Szenenfolge das bedrohlich gewachsene Selbstbewusstsein derer ausgestellt, die sich aufs Poltern verstehen. Es geht um die zersetzende Kraft verrohter Rhetorik, um dieses „das wird man wohl noch sagen dürfen“, das unsäglichen Sagern vorrausgeschickt wird. Und es geht um das, was sich besonders begabte Polterer mit großen Gesten verbieten, um Denk- und Sprechverbote anderer Art: Ganz konsequent etwa fallen Hinweise auf etwaige „Jugendsünden“ politischer Akteure und andere etwaige „Einzelfälle“ der Selbstzensur zum Opfer. Das, was wohl doch nicht gesagt werden darf, ist oft besonders vielsagend.

„Ich bin das Volk“ ist eine auch atmosphärisch dichte Abrechnung mit gängigen Populismen, aber auch mit dem Besserwissen, derer, die selbstgefällig den Zeigefinger heben. Einfache Antworten werden im Lendbräukeller keine angeboten. Die Dringlichkeit, bald belastbare Antworten zu finden, steht nach „Ich bin das Volk“ aber außer Frage. (jole)