Theater am Hecher hoch über Schwaz

Die Karten für das neue Stück der Werksbühne Tyrolit gehen weg wie die warmen Semmeln. „Drei Viertel unserer Kontingente sind bereits ausverkauft", sagt Obmann Manfred Mantinger im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Zu sehen ist diesmal das Theaterstück „Höllenritt" von Felix Mitterer. Das Besondere: Das Drama ist als Freilichtaufführung am Hecher, hoch über Schwaz, geplant. Auf rund 1880 Metern stellen die Mitglieder der Werksbühne ein Familiendrama um die Erbschaft eines Bergbauernhofes dar. Die Premiere wird am 2. August gefeiert. Dazu geht es mit dem Lift um 18.45 Uhr ab dem Grafenast bergauf. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Sportliche können auch ohne Kellerjochbahn zum Theater kommen. Auch ein Abendessen und Übernachtung am Hecherhaus werden angeboten. Weitere Spieltermine des Dramas „Höllenritt" sind am 3., 9. und 10. August am Hecher geplant. Kartenreservierungen sind noch telefonisch unter 0680/3145942 möglich. (emf)