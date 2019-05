Reitmeier an alter Stätte mit Richard Wagners “Rienzi“

Teil 2 einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zweier regionaler Theater. Das Pfalztheater Kaiserslautern und das Tiroler Landestheater brachten im Mai 2018 Richard Wagners frühe Oper „Rienzi" auf die Bühne des Tiroler Landestheaters. Am Samstag erfolgte sozusagen das Retourspiel in Kaiserslautern. „Rienzi", die Geschichte des gleichnamigen römischen Volkstribuns, erlebte die Premiere am Pfalztheater.

Regie führte, wie schon letztes Jahr in Innsbruck, Landestheaterintendant Johannes Reitmeier. Für ihn bedeutete dies die temporäre Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Reitmeier leitete vor seinem Wechsel nach Innsbruck im Jahr 2012 zehn Jahre lang als Intendant das Pfalztheater. Aus der Innsbrucker Besetzung war Sopranistin Jennifer Maines (in der Hosenrolle des Adriano) in Deutschland mit dabei.

Die Regionalzeitung Rheinpfalz kommt in ihrer Besprechung der Rienzi-Premiere in Kaiserslautern zu folgendem Fazit: „Reitmeier macht aus dem Werk ein zeitloses Lehrstück über populistische Demagogen. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum man die Produktion gesehen haben sollte." (mark)