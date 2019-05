Gemeinschaft in Langkampfen soll durch Kultur zusammenwachsen

Langkampfen – Neue Ziele, neuer Slogan, neue Motivatio­n – Unos 93 startet heuer neu durch. Der Langkamp­fner „Verein für Kultur und Gemeinschaft“ will künftig nicht nur kulturelle Angebote von Musik über bildnerische Kunst bis zu Themenvorträgen ins Dorf holen, sondern dabei auch die Gemeinde enger zusammenführen.

„Wir haben in Langkamp­fen viele große Ortsteile. Der Zusammenhalt untereinander ist leicht verbesserungswürdig“, meint Obfrau Margarethe Egger, die bereits bei der Gründung des Vereins 1993 federführend war. Die ehemalige Pflichtschulinspektorin gönnte sich in den vergangenen Jahren berufsbedingt eine Auszeit vom Verein. Auch andere Mitglieder teilten ihre Erfahrung, dass „sich diese freiwillige Arbeit nur schwer mit einem Vollzeitjob vereinen lässt“. Aus anfangs 15 Veranstaltungen pro Jahr – darunter auch Größen wie Frank Hackl oder Bluatschink – wurden einige wenige Vernissagen und Konzerte, ebenso sank die Zahl der Besucher.

Beim Neustart sollen daher ein paar „Kapazunder“ dem Verein wieder zu Rang und Namen verhelfen. Den Start macht die Kultband Die Cuba­baorischen am 24. Mai, 19.30 Uhr im Gemeindesaal Langkampfen. Am 5. und 18. Juli sowie am 1. August verwandelt sich der Garten der NMS Langkampfen in ein Freiluftkino, am 27. September beehrt SOKO-Kitz-Darsteller Heinz Marecek die Gemeinde mit seinem Kabarett „Das ist ein Theater“. Die Gemeinschaft besonders fördern soll das „Advent Fenster“ – in der Vorweihnachtszeit lädt jeden Tag ein Bewohner zu Glühwein und Kletznbrot auf einen Ratscher. „Wir sehen auch so etwas wie einen Bildungsauftrag und wollen nachhaltig für die Gemeinde etwas schaffen“, betont Egger. Auch ein Vortrag über die invasive Pflanzenart Springkraut und Themenabende mit Experten mit Langkampfen-Bezug sind daher geplant. Das volle Programm gibt es auf der neuen Website www.unos93.at, die von zwei fleißigen Schülern der hiesigen NMS erstellt wurde.

Bestehen könne Unos 93 nur durch die Hilfe der knapp 30 Freiwilligen sowie die breite Unterstützung von Gemeinde und Sponsoren. Erstere habe 10.000 Euro zugesagt. „Die nächsten drei Jahre sind wir finanziell abgesichert“, zeigt sich Egger motiviert für die anstehende Planung. (jazz)