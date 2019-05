Felix Mitterer: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Von Markus Schramek

Uderns – Ja, es ist wieder ein Stück von Felix Mitterer. Seit seinem 70er im Vorjahr erlebt Tirols Vorzeigedramatiker auf Bühnen allerorts seinen zweiten Frühling. Beim Steudltenn Festival im Zillertal ist heuer gleich zweimal Mitterer zu sehen. „Krach im Hause Gott“ setzt es ab 18. Juni (als Open Air in Hochfügen). Das Dreipersonenstück „Der Panther“, 2007 uraufgeführt, machte am Freitag daheim im Steudltenn zu Uderns unter der Regie von Hakon Hirzenberger den Anfang.

Mitterers Bühnenschaffen bürgt für Zugkraft. Das mag ein Grund seiner Omnipräsenz sein. Vielleicht packt er uns aber auch genau an den Schwachpunkten. Dass uns, wie dem Seniorenpaar im „Panther“, altbekannte Fakten nicht und nicht einfallen, erleben wir alle, die wir uns für so viel jünger, fitter und was auch immer halten, Hauptsache, es ist eine Eigenschaft im Komparativ.

Im „Panther“ treffen Marion Liebherr (gespielt von Johanna Lindinger, über viele Jahre Mitglied des Ensembles am Tiroler Landestheater) und ein angeblicher Georg Altmann (Eduard Wildner) aufeinander. Es ist eine makabre Koinzidenz: Marion hat gerade ihren Mann beerdigt, da streift sie Fußgänger Georg mit dem Auto. Der ältere Herr moniert heftige Schmerzen, jedoch ohne sichtbare Verletzung. Er humpelt, um im nächsten Moment flink aufzuspringen.

Fakt und Fiktion verschwimmen im Dialog der beiden, dazu kommen tatsächliche und gespielte Gedächtnislücken sowie sichtbare Zeichen von Demenz.

Grantler Georg, ein vereinsamter Einzelgänger, erholt sich unter Marions Dach vom Schock des Unfalls. Lange wird er nicht bleiben, denn wie der Panther in Rilkes gleichnamigem Gedicht hält er „Gefangenschaft“ nicht gut aus. Immerhin unterstützt er Marion gegen deren raffgierigen Neffen Heinz, der seine Tante entmündigen ließ und es auf ihre Moneten abgesehen hat. Die Geldscheine befinden sich in Zeitungsstapeln, die sich bei Marion auftürmen.

Georg und Marion sind einander vertrauter, als das gegenseitige Siezen vermuten lässt. Erinnerungen an Rilke und Paris, an gute Zeiten, schimmern durch. Sind die beiden etwa gar Mann und Frau? Ist er denn gar nicht gestorben?

Das bleibt dem Betrachter überlassen. Und der darf sich am berührenden Spiel zweier Darsteller jenseits der 70 erfreuen. Johanna Lindinger und Eduard Wildner sticheln und necken einander, wechseln die Tonlage zwischen säuselnd und schroff, auf brüske Zurückweisung folgt fragil die Annäherung. Sven Sorring prescht als Neffe im Stile eines aalglatten Börsenzockers dazwischen, sein Hochglanz-Anzug im starken Kontrast zum dumpfen Charakter.

So geht man nach heftig beklatschter Premiere seiner Wege, den Kopf noch im Stück. Der Mitterer hat schon ein Gespür für Menschen. Wie wird es wohl sein, wenn man selbst einmal alt ist?

(„Der Panther“, noch bis 18. Mai. Nächster Termin: heute Sonntag, 17 Uhr. steudltenn.com)