Autor und Satiriker Wiglaf Droste ist tot

Berlin — Der Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist Zeitungsberichten zufolge im Alter von 57 Jahren gestorben. Wie die Junge Welt am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus dem engsten Familienkreis berichtete, erlag Droste am Mittwochabend im fränkischen Pottenstein einer kurzen, schweren Krankheit.

Der 1961 im nordrhein-westfälischen Herford geborene Droste lebte laut der Leipziger Volkszeitung seit etwa eineinhalb Jahren bei einer Freundin in Pottenstein und schrieb bis zuletzt an neuen Texten. Darüber hinaus hatte er demnach auch noch eine Wohnung in Leipzig, seiner Wahlheimat seit 2006.





Droste schrieb im Laufe seiner Karriere für mehrere Zeitungen, darunter seit 1994 regelmäßig für die „Junge Welt". Seit Jänner 2011 hatte er in dem Blatt eine tägliche Kolumne. Zuletzt berichtete er der Zeitung zufolge in der Kolumne vom Eheglück in Franken.

Erst im vergangenen Jahr erhielt Droste zusammen mit Pit Knorr den Satirikerpreis „Göttinger Elch". Die Jury sagte über Droste, der unter anderem als Redakteur für die „Titanic" und als Kolumnist tätig war, keiner verstehe sich wie er „auf die formvollendete, gleichermaßen witzige und stilsichere Kunst der Attacke". Droste habe das „untrügliche Gespür für das Falsche im Leben und das Verlogene in Politik wie Kultur". (APA. TT.com)