Shakespeare in Kufsteins Bergen

Vergangenen Sommer erntete das Ensemble des Stadttheaters Kufstein noch Applaus mit „Jedermann" am Fuße der Festung. Dieses Jahr wird auf über 1200 Metern Seehöhe die Komödie „Sommernachtstraum" von William Shakespeare gespielt. In unmittelbarer Nähe des Weinbergerhauses (Auffahrt mit dem Kaiserlift), mit Sicht auf den schroffen Felsengipfel des Scheffauers, zeigt ein dreizehnköpfiges Ensemble rund um Regisseur Klaus Reitberger eine teils klassische, teils mit Lokalkolorit angehauchte Interpretation. Zu sehen ist das Stück am 2., 7., 10., 14., 16., 20. und 22. Juni und am 7., 12. und 13. Juli. Beginn: freitags um 18 Uhr, sonst um 17 Uhr. Kartenvorverkauf: Raiffeisen Bezirksbank Kufstein; www.stadttheater-kufstein.at und 0660 1924104. (TT)