König Ludwig II. rockt den „King of Pop“

Für seine musikalische Hommage an König Ludwig II. und Michael Jackson, den „King of Pop", holt Konstantinos Kalogeropoulos, Musikalischer Leiter des Musicals „Ludwig²", am 20. Juni zwei der Besten auf die Bühne des Festspielhauses Füssen: Ludwig-Darsteller Matthias Stockinger und Michael-Jackson-Tributekünstler Sascha Pazdera. Gast des Abends wird Konstantin Wecker sein, der selbst am Flügel sitzen wird. Karten für die Show gibt es unter der Hotline +49 (0)8362/5077 777. (TT)