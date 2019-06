Jungschauspieler erobern die Zone Wörgl

Ab Herbst wird die Zone Kultur.Leben.Wörgl neuer Standort der Theaterschule, die sich auf die Zusammenarbeit mit den drei in Wörgl bestehenden Theatervereinen freut. Start der Kurse ist in der ersten Oktoberwoche. Anmeldungen sind schon jetzt per Mail an info@youngacting.at möglich. Weitere Infos zur Ausbildung gibt's online auf www.youngacting.at . (vsg)