Lienzer Stadtsaal: Tanznachwuchs verspricht großes Kino

Lienz – Heute Abend um 19 Uhr und morgen um 17 Uhr laden die jungen Tanztalente der Valeina Dance Academy zu Live-Vorführungen in den Lienzer Stadtsaal. Die Valeina Dance Champions nehmen nun schon seit 15 Jahren an nationalen und internationalen Tanzturnieren teil. Eine Spezialdisziplin dabei sind die „Production Numbers“, das sind drei- bis fünfminütige „Kurzproduktionen“, die eine Geschichte oder einen Film im Kurzformat erzählen. Das Kinder-Nachwuchsteam hat für die Teilnahme an der heurigen Europameisterschaft, die vor Kurzem in Italien stattfand, den Film „Die Insel der besonderen Kinder“ als Thema gewählt.

„Das wird kein leichtes Unterfangen“, dachte sich Tanzschulleiter Sascha Jost, als er von diesem Vorhaben erfuhr. Doch Josts Frau Sandra hat die Tanztalente mit kreativer Bühnen- und Kostümgestaltung unterstützt. Zahlreiche Szenenwechsel sind für die Erzählung der Geschichte notwendig, in der es um eine Gruppe von Heimkindern und ihre Heimleiterin Mrs. Perregrine geht. Insgesamt tanzen 18 Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren.

Bei der Meisterschaft passierte das Lienzer Kinderteam souverän die Qualikationsrunde und tanzte im Finale beherzt und energiegeladen, wie Sascha Jost berichtet. Bei der Siegerehrung dann große Spannung – und die Kinder jubelten über den zweiten Platz bei der Europameisterschaft. Karten gibt es an der Abendkasse. (TT)