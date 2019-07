„Der Glöckner von Notre Dame“: Gefeierte Wiederaufnahme in Rattenberg

Rattenberg – Die herzzerreißende Liebesgeschichte von Quasimodo und Esmeralda eröffnete am Freitag die Schlossbergspiele Rattenberg. „Der Glöckner von Notre Dame“ in der Fassung von Felix Mitterer begeisterte wie schon bei der Erstaufführung im vergangenen Sommer das Publikum. Das historische Spiel nach dem berühmten Roman von Victor Hugo aus der Feder von Mitterer unter der Regie von Peppi Pittl zog 2018 mehr als 11.000 Zuschauer an. Grund genug, es in dieser Saison noch einmal aufleben zu lassen.

“Der Glöckner von Notre Dame“ in Rattenberg W eitere Termine : 1. 7; 5.-7., 11.-13., 24.-26.2019. Beginn jeweils um 21 Uhr

: 1. 7; 5.-7., 11.-13., 24.-26.2019. Beginn jeweils um 21 Uhr Kartenreservierung unter Tel.05337/64002 oder 64003 (täglöich 10-14 Uhr) oder online unter www.schlossbergspiele-rattenberg.at Besprechung des Stücks von 2018: Ein Hauch von Hollywood am Schlossberg

„Es ist immer wieder eine Freude, dass die intensive Arbeit, die langen Proben und der Einsatz unserer Mitglieder mit so vielen Besuchern belohnt wird“, sagte Claudia Lugger, Obfrau der Rattenberger Schlossbergspiele, nach der gelungenen Premiere. An den kommenden drei Juni-Wochenenden ist noch Gelegenheit, um den „Glöckner“ live auf dem Schlossberg zu sehen. (TT.com)