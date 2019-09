Stadtheater Kufstein probt für turbulente Komödie

Beim Stadttheater Kufstein steht schon wieder die nächste Premiere vor der Türe. Ab 18. Oktober, 20 Uhr, ist im Kultur Quartier das Stück „Und alles auf Krankenschein" zu sehen. Weitere Aufführungstermine sind am 20., 25., 26., 27. und 31. Oktober sowie am 3. und 9. November. Gespielt wird jeweils um 20 Uhr (18 Uhr an Sonntagen).

Die turbulente Komödie aus der Feder von Ray Cooney, einem der erfolgreichsten Autoren dieses Genres, handelt von einem Chefarzt, der seinen unehelichen Sohn vor seiner Ehefrau geheimhalten will und damit für totales Chaos sorgt.

Kartenreservierung unter stadttheater-kufstein.at oder 0660/1924104. (TT)