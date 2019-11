Ein neurosiges Theaterstück in Dölsach

Nach der wetterbedingten Absage des Lustspiels „Neurosige Zeiten" in Dölsach kündigt die Theaterwerkstatt neue Termine an. Insgesamt gibt es vier weitere Vorstellungen: übermorgen um 20 Uhr, am Samstag, 23. November, um 15 Uhr sowie um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr. Das Stück spielt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Menschen mit kleineren und größeren Besonderheiten sollen unter strenger Aufsicht von Dr. Schanz wieder zurück ins Leben finden. (TT)

