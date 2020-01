„Jetzt erst recht!“ der Staatskünstler: Es ist etwas faul im Staate Ibiza

Von Barbara Wohlsein

Wien – Fluch und Segen, das war das Jahr 2019 für politische Kabarettisten in Österreich. An Ereignissen, Skandalen und Enthüllungen mangelte es bekanntlich nicht. Allerdings waren die Ereigniss­e, Skandale und Enthüllungen schon rein faktisch so absurd, dass man sich schwerere humoristische Geschütze zurechtlegen mussten als Haha-Schenkel­klopf-Satire. Auftritt: Staatskünstler.

Zu verkopft und zu parteipolitisch – so lautete die Kritik an Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader, als sie noch im ORF zu sehen waren. 2017 war damit Schluss, die Staatskünstler finden seither vor allem auf der Bühne statt, ein kurzes Fernseh-Comeback gab es am Aschermittwoch auf Puls 4. „Jetzt erst recht!“ heißt das neue Programm, das im Oktober im Rabenhof in Wien Premiere feierte. Bis Mai 2020 spielen sie es hier, erst im Herbst geht’s dann auch nach Tirol.

Premiere direkt nach der Nationalratswahl, laufende Termine inmitten von Koalitionsverhandlungen: Wer sich so etwas antut, tut das bewusst. Die Stärke der Staatskünstler war – und ist noch immer – die schnelle Analyse von politischen Entwicklungen. Diese Muskeln lassen die Herren Scheuba, Maurer, Palfrader bereits in den ersten Minuten des Abends spielen. Locker, aber fundiert kommentieren sie die Zeitungsmeldungen des Vortags, sinnieren über Social-Media-Entgleisungen und Zukunftsszenarien, bevor man zum eigentlichen Programm mit der fast obligatorischen Point­e überleitet: „Die Richtung stimmt!“

Als Trio funktionieren die Staatskünstler wie ein Uhrwerk: Florian Scheub­a ist der politisch-analytische Kopf der Truppe, Robert Palfrader gleicht ihn mit seinem bodenständigen Charme aus und ist ein hervorragender Sparringpartner. Thomas Maurer wirkt – wie so oft – zunächst unscheinbar, läuft aber vor allem in den schauspielerischen Teilen zu Höchstform auf. Die Staatskünstler machen politisches Kabarett, das zweifellos viel Wissen voraussetzt. Über zwei Stunden wird mit Namen, Begriffen und Referenzen jongliert: Soros, Partei­finanzen, Autochthonia – nachdenken oder nachgoogeln kann man dann zuhause.

In Videoeinspielern spinnen die Staatskünstler ihre Gedanken zum Staate Öster­reich (oder doch Ibiza?) weiter: Da besucht das Trio die FPÖ-Rückzugsvill­a in Osttirol oder schaut beim umstrittenen KTM-Museum in Oberösterreich vorbei. Auch das Paartherapie-Werbevideo der FPÖ wird nachgestellt und gibt Thomas Maurer die Chance, als reizende Beate Meinl-Reisinger in zarten Seidenstrümpfen aufzutreten. Beklemmend wirkt der Schwarz-Weiß-Clip, in dem eine Hitler-Figur in einer Villa am Starnberger See auf eine „Industriellennichte“ trifft und ihr im Gegenzug für Rüstungsgelder ein Stück Weltherrschaft verspricht. Kurzer Nachsatz: „Natürlich muss alles rechtskonform und legal vor sich gehen.“

Bis Mai wird „Jetzt erst recht!“ im Rabenhof Theate­r gespielt, der erste Tirol-Termin ist am 2. Oktober im Telfs. Floria­n Scheuba – gerade mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet – ist mit seinem Solo „Folgen Sie mir unauffällig“ am 18. Jänner in Reutte zu Gast.