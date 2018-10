,,Waldheims Walzer“: Gedächtnislücken als Staatsräson

Innsbruck – Wie viele andere Österreicher war auch Kurt Waldheim ohne eigenes Zutun in die NS-Archive geraten. Familienmitglieder hatten den Ahnungslosen bei der SA angemeldet, während er sich nur für Pferde und den Reitsport interessierte. Diese Einlassung inspirierte den 1986 amtierenden Bundeskanzler Fred Sinowatz zur Erklärung, man nehme zur Kenntnis, nicht Waldheim, sondern sein Pferd sei Mitglied der SA gewesen.

Das waren die beiden kabarettistischen Höhepunkte in diesem Präsidentschaftswahlkampf, den die Regisseurin Ruth Beckermann in ihrem Dokumentarfilm „Waldheims Walzer“ mit Archiv- und eigenem bisher unveröffentlichten Material aufarbeitet. Beckermann zeigt ein Land, das sich in einem Netz aus Lügen und Geschichtsvergessenheit bequem eingerichtet hat. Kurt Waldheim wurde im August 1986 zum Bundespräsidenten gewählt, war jedoch mangels Einladungen in westliche Länder in den Prunkräumen der Hofburg isoliert. „Waldheims Walzer“ kommt am Wochenende in die Kinos.

Seit der Uraufführung bei der diesjährigen Berlinale wird Ihr Film international gefeiert, für Österreich geht „Waldheims Walzer“ ins Oscarrennen.

Ruth Beckermann: International wird der Film als Parabel gesehen, eine Art Lehrstück für politisches Handeln und das ist heute sehr aktuell. Aber die Oscarnominierung hat natürliche eine gewisse Ironie.

Sie drehen seit 1984 Kinofilme von „Wien retour“ bis „Die Geträumten“ im Vorjahr.

Beckermann: „Die Geträumten“ hatte relativ viel Publikum und bekam den Spielfilm-Preis der Diagonale, obwohl es kein Mainstream-Film ist. „Waldheims Walzer“ ist leichter rezipierbar.

Sie stellen sich in „Waldheims Walzer“ am Anfang im Off als Erzählerin vor, schultern ihr Kameraequipe­ment und werfen sich als Dokumentaristin und Aktivistin ins Getümmel. Wann fiel die Entscheidung, da muss ich filmen, da muss ich mich einmischen?

Beckermann: Das war nach der Entdeckung von Waldheims Wehrstammkarte durch Hubertus Czernin im profil.

Anfangs sah es nach einem langweiligen Wahlkampf aus. Otto Scrinzi besetzte den nationalen rechten Rand, Freda Meissner-Blau von den Grünen bot sich launig als Alternative zu den beiden Kurtis an, Kurt Steyrer und Kurt Waldheim, der schon einmal bei der Wahl gescheitert war. Aber Bruno Kreisky hatte Waldheim als UN-Generalskretär lanciert, damit war aus dem ÖVP-Politiker der Mann geworden, „dem die Welt vertraut“. Dann tauchte diese biografische Lücke auf, die zu schließen sich Waldheim weigerte.

Beckermann: In den ersten Wochen war auch die Berichterstattung sehr langweilig. Es gab nur dieses Hickhack zwischen SPÖ und ÖVP. Dann hat die ÖVP geschnallt, dass sie einen viel besseren Gegner hat, die Amerikaner, den Jüdischen Weltkongress, die so genannte Ostküste und hat begonnen mit antisemitischen Untertönen und bald auch Obertönen zu arbeiten.

Die von Michael Graff genannten „ehrlosen Gesellen“. Sie lassen Hugo Portisch den historischen Kontext referieren, wie sich Österreich nach dem Krieg mit dem Wohlwollen der Alliierten in der Opferrolle einrichten konnte. Aber wie konnte Waldheim vor Geschichte und Wahrheit die Augen verschließen?

Beckermann: Ich finde das bis heute seltsam. Der muss in einer solchen Blase gelebt haben, dass er nicht mitgekriegt hat, welche Diskussionen inzwischen in Gang gekommen waren. Was besonders erstaunlich ist, er hat ja in New York gelebt, wo er mit Juden, mit Emigranten in Kontakt kam. Vielleicht hat er dort auch in einer Blase gelebt, das ist rätselhaft.

Sie zeigen ihn einmal mit Tito, dem gegenüber er sich über die jugoslawische Landschaft begeistert zeigt, die er noch nie zuvor gesehen haben will, während er sich dort tatsächlich als Soldat aufgehalten hat.

Beckermann: Er hat sich sichtlich so eine Lebensgeschichte konstruiert und jeder von uns verschiebt Dinge in seinem Leben, die nicht so angenehm waren. Aber jemandem wie Tito das ins Gesicht zu sagen, der sicher alles wusste, das ist stark.

Besonders bizarr wird das im Zusammenhang mit Thessaloniki, wo Waldheim auch stationiert war und ein Drittel der Bevölkerung von den Nazis deportiert wurde und er auf die Frage eines Reporters, ob ihm das Verschwinden dieser Menschen nicht aufgefallen sei, nur sagen will, zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt gewesen zu sein und auf das Leid der Österreicher verweist.

Beckermann: Dabei tut er so, als seien die Juden keine Österreicher gewesen. Er kann auch nicht sagen, der Holocaust war furchtbar, Punkt. Er muss das immer dranhängen: Denken Sie an das Leid der Österreicher. Ich habe ja wirklich viel Zeit mit ihm verbracht, aber seine Psyche ist mir immer noch nicht offensichtlich und wird es wohl nie sein.

Auffallend bei seiner Rhetorik ist auch der Wechsel vom Singular in den Plural: „Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Wir waren anständig.“

Beckermann: Da spricht er natürlich für die Kriegsgeneration, die hat ihn ja quer durch die Parteien auch gewählt. Dieser Appell an die patriotischen Gefühle funktioniert halt immer sehr gut. Damals gab es noch keine ausländischen Sender und daher war es auch einfacher, eine Medienhoheit zu bewahren. Auch heute ist es möglich, dieses Wir und die anderen hervorzurufen.

Bei Ihren eigenen Aufnahmen ist oft ein antisemitischer Furor an der Grenze zur Gewalttätigkeit zu sehen. Wie haben Sie sich in diesen Situationen gefühlt?

Beckermann: Manchmal ist es gut, wenn man eine Kamera vor dem Gesicht hat, dann trifft es weniger. Die Kamera ist auch nicht gerade eine Waffe, aber ein Aufzeichnungsinstrument. Ich bin, wenn ich eine Kamera in der Hand habe oder mit einem Team drehe, nicht so nackert, wenn ich so einem Typen gegenüberstehe. Aber ich habe nicht immer gedreht, das war ja oft der Fall, dass auf den Straßen solche Diskussionen stattfanden. Das war schon eine sehr harte Zeit. Was da alles rauskam aus Teilen der Bevölkerung!

Welche Wirkung ihres Films wünschen Sie sich vor allem bei jungen Menschen, die diese Ära nicht kennen und wie in einen Spiegel der Gegenwart schauen?

Beckermann: Kritisches Denken, Sehen, sich aus verschiedenen Quellen Informationen holen, seine Meinung sagen, keine Angst haben, Diskussionskultur üben.

Das Gespräch führte Peter Angerer