Evergreen erstrahlt in neuem Glanz

Innsbruck – „Maybe it’s time to let the old ways die“, singt Bradley Cooper als Country-Star Jackson Maine. Vielleicht ist es an der Zeit, das Alte sterben zu lassen. Als Regisseur scheint Bradley Cooper anderer Meinung. Mit seiner ersten Regiearbeit tritt er in große Fußstapfen. 1937 wurde die Geschichte eines Musikers in der Midlife-Crisis, der ein Jahrhunderttalent entdeckt, sich verliebt und zusehends verlorengeht, erstmals verfilmt. 1954 folgte ein erstes Remake mit Judy Garland und James Mason. 1976 folgte dann das Remake vom Remake, diesmal mit Barbra Streisand als aufgehender und Kris Kristofferson als verblassender Star. Zumindest der Originaltitel war immer derselbe: „A Star Is Born“. Und die Kernfabel auch: eine weitererzählte Aschenputtel-Geschichte, bei der Prince Charming dem Whiskey verfällt und vom Thron stürzt. Nur Ausstattung und Musik wurden den jeweiligen Moden angepasst.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Cooper allerdings legt seine Version als Drama an – ohne Musical-Einlagen. Und setzt dieses in licht- und farbgeflutete Räume. Die Konzert-Szenen, auf einem Festival vor großem Publikum gefilmt und irgendwo zwischen Country und Pop changierend, sitzen perfekt. Der Lovestory gibt Coopers Film Tiefe und Intensität. Selbst spielt er den Country-Star, dem die schwierige Kindheit in den Knochen sitzt. Ihm gegenüber ist Lady Gaga in der weiblichen Hauptrolle auch abseits der Bühne schlicht brillant, nicht nur, weil sie Erfahrung mit den Höhen und Tiefen der Musik­industrie mitbringt. Schon für ihre erste nennenswerte Schauspielarbeit, die TV-Serie „American Horror Story“, erhielt der Popstar einen Golden Globe. Jetzt, in „A Star Is Born“, bringt sie selbst etwas bemühtere Szenen zum Leuchten – und darf sich Hoffnungen auf weitere Preise machen. Überhaupt beweist Bradley Cooper großes Gespür für Schauspielführung: In Nebenrollen überzeugen Hollywood-Haudegen Sam Elliott und Stand-up-Komiker Dave Chappelle.

„A Star is Born“ feierte seine Premiere beim Filmfestival Venedig und ist heißer Oscar-Favorit, nicht nur für den besten Film-Song. (maw)