Überraschung bei DSDS: Xavier Naidoo sitzt 2019 in der Jury

Berlin — Einen überraschenden Neuzugang in der Jury der deutschen Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" vermeldete der Kölner Privatsender RTL am Mittwoch. Sänger und ehemaliges Mitglied der „Söhne Mannheims" Xavier Naidoo (47) wird 2019 neben Dieter Bohlen (64) und Pietro Lombardi (26) am Jurypult Platz nehmen. Das bestätigte Naidoo via Instagram, er freue sich „nach einer kleinen familiären Auszeit" darauf, „wunderbare hoffnungsvolle Stimmen" zu hören. Besonders freue er sich auch auf die Zusammenarbeit mit Bohlen: „Wir wollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen, leider hat es zeitlich bisher nicht geklappt."



Auch Dieter Bohlen - das einzige konstante Mitglied der DSDS-Jury - zeigte sich auf Instagram sehr glücklich über den Neuzugang. Nach einer Frau, die die Jury komplettieren soll, werde aktuell noch gesucht.

Beitrag von Instagram Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Instagram ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Instagram. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Xavier Naidoo hat bereits TV Erfahrungen gesammelt. Als Juror war er in den ersten beiden Staffeln von „The Voice of Germany" zu sehen, bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" trat er als Gastgeber auf. Zu seinen größten Hits zählen „Abschied nehmen" und „Ich kenne nichts". Momentan arbeitet er an seinem achten Soloalbum. (APA/TT.com)